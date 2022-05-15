الفتوى والتشريع: جهاز الحقوق الفكرية يمتلك جميع الصلاحيات لرعاية المخترعين
كتب:
محمد عيسى
05:06 م | الأحد 15 مايو 2022
مجلس الدولة
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تمتع الجهاز القومي للملكية الفكرية المُزمع إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (69) من الدستور المشار إليها، بجميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الفنية والتنفيذية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة.
سبب الفتوي
جاء ذلك في الفتوى الصادرة ردًا على خلاف أُثير بين الجهات المعنية في الدولة حول آلية تطبيق نص المادة (69) المشار إليها فيما يتعلق باختصاصات وسلطات الجهاز المُزمع إنشاؤه «حقوق الملكية الفكرية»، وما إذا كان الجهاز المقصود بهذه المادة لا يعدو أن يكون جهازًا تنسيقيًّا بحسبان أن النص الدستوري المشار إليه لم يتضمن دمج الإدارات والمكاتب المختصة بحماية حقوق الملكية في جهاز واحد يجمع اختصاصات مكاتب الملكية الفكرية كافة، أم هو المنوط به دون غيره رعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، بحيث يضم مكاتب الملكية الفكرية بفروعها الأربعة (براءات الاختراع- العلامات التجارية- حقوق المؤلف- الأصناف النباتية)، وإذ عُرض الرأيان سالفا الذكر على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل سيادته بالتوجيه بإحالة المسألة برُمتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .
الدولة ملتزمة بمعايير الشفافية
وثبت للفتوى، أنه نزولًا من المشرع الدستوري على الاعتبارات التي تُلزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، ومن ضمنها الملكية الفكرية؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، ورغبةً منه في معالجة الوضع التشريعي القائم الذي يُوزع الاختصاص بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية بين العديد من الجهات الإدارية، وما أفضى إليه ذلك من تشابك في الاختصاصات بين هذه الجهات، وظهور العديد من السلبيات والمعوقات أمام أصحاب هذه الحقوق.
لذا سنّ المُشرع المادة (69) المشار إليها مُستحدثًا التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة، وكذا إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وأنه ولئن كانت هذه المادة لم تتضمن الإشارة صراحةً إلى دمج المكاتب والمصالح والجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة في هذا الجهاز، فإن من مقتضى إعمال حكمها أن يحلّ الجهاز المشار إليه محلّ هذه الجهات، في ضوء أن مفهوم «الجهاز» ينصرف إلى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع، بما لديها من صلاحيات قانونية تجعل لها القدرة على إنفاذ قراراتها في مواجهة أصحاب الشأن.