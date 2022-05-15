الفتوى والتشريع: جهاز الحقوق الفكرية يمتلك جميع الصلاحيات لرعاية المخترعين

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تمتع الجهاز القومي للملكية الفكرية المُزمع إنشاؤه وفقًا لحكم المادة (69) من الدستور المشار إليها، بجميع السلطات والاختصاصات والصلاحيات الفنية والتنفيذية المتعلقة برعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة.

سبب الفتوي

جاء ذلك في الفتوى الصادرة ردًا على خلاف أُثير بين الجهات المعنية في الدولة حول آلية تطبيق نص المادة (69) المشار إليها فيما يتعلق باختصاصات وسلطات الجهاز المُزمع إنشاؤه «حقوق الملكية الفكرية»، وما إذا كان الجهاز المقصود بهذه المادة لا يعدو أن يكون جهازًا تنسيقيًّا بحسبان أن النص الدستوري المشار إليه لم يتضمن دمج الإدارات والمكاتب المختصة بحماية حقوق الملكية في جهاز واحد يجمع اختصاصات مكاتب الملكية الفكرية كافة، أم هو المنوط به دون غيره رعاية حقوق الملكية الفكرية وحمايتها القانونية، بحيث يضم مكاتب الملكية الفكرية بفروعها الأربعة (براءات الاختراع- العلامات التجارية- حقوق المؤلف- الأصناف النباتية)، وإذ عُرض الرأيان سالفا الذكر على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل سيادته بالتوجيه بإحالة المسألة برُمتها إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع .

الدولة ملتزمة بمعايير الشفافية

وثبت للفتوى، أنه نزولًا من المشرع الدستوري على الاعتبارات التي تُلزم الدولة بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، ومن ضمنها الملكية الفكرية؛ لما لها من دور رئيس في تعزيز الابتكار والإبداع وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة والفنون، ورغبةً منه في معالجة الوضع التشريعي القائم الذي يُوزع الاختصاص بقيد وتسجيل حقوق الملكية الفكرية بين العديد من الجهات الإدارية، وما أفضى إليه ذلك من تشابك في الاختصاصات بين هذه الجهات، وظهور العديد من السلبيات والمعوقات أمام أصحاب هذه الحقوق.

لذا سنّ المُشرع المادة (69) المشار إليها مُستحدثًا التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها في المجالات كافة، وكذا إنشاء جهاز مختص برعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية؛ وأنه ولئن كانت هذه المادة لم تتضمن الإشارة صراحةً إلى دمج المكاتب والمصالح والجهات المختصة بحماية حقوق الملكية الفكرية بأنواعها المختلفة في هذا الجهاز، فإن من مقتضى إعمال حكمها أن يحلّ الجهاز المشار إليه محلّ هذه الجهات، في ضوء أن مفهوم «الجهاز» ينصرف إلى السلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ القانون وفرضه على أرض الواقع، بما لديها من صلاحيات قانونية تجعل لها القدرة على إنفاذ قراراتها في مواجهة أصحاب الشأن.