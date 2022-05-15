خبير في أسواق المال: اهتمام الدولة بالبورصة سينعكس إيجابيا على الاقتصاد

قال محمد الماوى خبير أسواق المال، أن اعتزام الحكومة البدء فى تنفيذ خطة هيكلة ودعم كامل للبورصة المصرية سيكون له أثر ايجابى للغاية على سوق المال فى مصر.

واضاف الماوى، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سوق المالى المصرى يعتبر هو مرآه الاقتصاد، واهتمام الدولة بالبورصة المصرية سيكون له أثر كبير على إيجاد سيولة مالية دولارية لضخها فى تنفيذ المشروعات القومية ودعم الموزانة العامة للدولة وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

الاهتمام بسوق المال

وأكد الماوى أن البورصة المصرية استطاعت خلال الأسابيع القليلة المقبلة أن توجد سيولة مالية بلغت نحو 2 مليار دولار، عبر طرح جزء من الشركات والكيانات الاقتصادية بها، مثل أسهم بنك cib، وأبو قير للاسمدة وبعض أسهم البنوك الحكومية وغيرها من الشركات، وهذا دليل على أن الاهتمام بسوق المال سينعكس إيجابيا على الاقتصاد القومى.

وطالب الخبير في أسواق المال، بإستقلال البورصة المصرية عن الرقابة المالية، خصوصا أن هذا التداخل يتسبب فى حالة من عدم وضوح الرؤية فى أسواق المال، مشيرا إلى أن استقلال البورصة سيساعد فى جذب الاستثمارت المحلية والاجنبية.

خطة الدولة لمواجة الأزمة العالمية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى قبل قليل أن هناك خطة للنهوض بالبورصة المصرية، وتعزيز دور القطاع الخاص الوطني في النشاط الاقتصادي، ودعم وتوطين الصناعة الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وإعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليارات دولار على مدار سنة كل 4 أعوام، بإجمالي 40 مليار دولار تتيحها الدولة لشراكة القطاع الخاص، هناك 10 شركات تابعة للدولة وشركتيتن تابعة للقوات المسلحة سيتم طرحها فى البورصة قبل نهاية العام الجارى.

وستعلن الدولة خطة واضحة لخفض الدين العام وعجز الموازنة على مدار 4 سنوات مقبلة، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية ستطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، كي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد المصري.