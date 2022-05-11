أخبار البورصة المصرية.. كم بلغت مكاسب المؤشرات والأسهم في جلسة اليوم؟

شهدت أخبار البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء، ارتفاعات جماعية، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.41% عند مستوى 10855.93 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.87% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1863.33 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2834.65 نقطة بارتفاع نسبته 0.94%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يهبط بنسبة 0.97%

وصعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.97%، ليغلق الجلسة عند 1895.38 نقطة، وبلغت قيم التداولات 854.7 مليون جنيه، من خلال التداول على 113.9 مليون سهم، وتنفيذ 33.816 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 184 سهمًا، إذ ارتفع 79 سهمًا، وانخفض 35 سهمًا، واستقر 70 أخرى.

رأس المال السوقي يخسر 6.1 مليار جنيه

واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 712.204 مليار جنيه، بمكاسب 6.1 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب للشراء بصافي 113.3 مليون جنيه للمصريين، و13.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع، بصافي 127.2 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 11000 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، نجح في الإغلاق مرتفعا بأكثر 44 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الاسهم القيادية والارتداد بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بهذا الاداء يتجه المؤشر الثلاثيني إلى مستوى الدعم الرئيسي 10800 نقطة متجهًا إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الهبوط وجني الأرباح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر قد يختبر مستوى الدعم الرئيسي وهو 10800 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف مقاومة 1900 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فقد نجح أيضاً في اخترق مستوى المقاومة الرئيسي 1860، وأغلق مرتفعًا بمقدار 16.13 نقطة، بدعم من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.

ويتوقع مع الاستقرار أعلى مستوى 1860 نقطة، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1900 نقطة، وفي حالة عدم الاستقرار أعلاه قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني 1800 نقطة.