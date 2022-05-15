البورصة المصرية.. المؤشرات ترتفع ومكاسب سوقية 2.4 مليار جنيه

شهدت بداية تعاملات جلسة اليوم الأحد في البورصة المصرية، ارتفاعًا في أداء المؤشرات، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.22% إلى مستوى 10702.69 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.35%، عند مستوى 1839.41 نقطة.

وصعد مؤشر البورصة «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.32%، مع بداية التعاملات عند مستوى 2795.1 نقطة، كما ارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.17% عند مستوى 1865.69 نقطة.

قيم التداولات وخسائر رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداولات نحو 160.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 48.8 مليون سهم عبر تنفيذ 5.999 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 163 سهما، ارتفع 33 منها، فيما انخفض 9 أسهم واستقر 121 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي بالبورصة، في بداية تعاملات الجلسة، نحو 2.4 مليارات جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 702.490 مليار جنيه.

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بهذا الأداء يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11000 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الهبوط وجني الأرباح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي للمؤشر قد يختبر مستوى الدعم الرئيسي وهو 10800 نقطة.

وتابع عيد، أنّه فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، يستهدف بهذا الأداء اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1800، بدعم من الأداء المتباين لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء.