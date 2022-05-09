وزيرة التخطيط: مصر مستمرة في تطوير الريف المصري رغم الضغوط الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تأثرت بجائحة فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية؛ لأنها من ضمن المنظومة الدولية، وهو ما انعكس على أسعار الزيوت والقمح والبترول والغاز.

وأضافت «السعيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة أطلقت برامج لدعم المرأة وذوي الهمم والأطفال، لافتة إلى أن مصر تستكمل الجهود المبذولة في تطوير الريف المصري رغم الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العالم أجمع، مشيرة إلى أن هناك زيادة في حجم الاستثمارات في الوقت الحالي بشكل عام، و76% منها تذهب لخدمات البنية التحتية والتعليم والزراعة والصناعات التحويلية والقطاعات المعنية بالأنشطة التعليمية والشبابية، لافتة إلى وجود ضخ في مختلف المحافظات لتحسين الطرق داخل المحافظات.

الدولة تركز على تنمية 3 قطاعات

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الدولة تركز على تنمية 3 قطاعات أساسية، وهي الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن قطاع الزراعة في مصر لعب دورا مهما في مواجهة أزمة فيروس كورونا على الرغم من حدوث أزمات في دولة كبرى.

وأكدت أن المواطن لم يشعر بوجود أي نقص في السلع، لافتة إلى أن مشروع توشكى ساعد في سد حاجة مصر الزراعية بجانب رفع كفاءة مختلف الأراضي، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد ضرورة توطين الزراعة والصناعة، ونعمل على توفير حوافز لتوطين الصناعة.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفتت وزيرة التخطيط إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يحدث لأول مرة، وتم تحقيق الحقوق الاجتماعية فيها من اقتصاد وغيره دون الاكتفاء بالحقوق السياسية فقط.