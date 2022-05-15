وزيرة التعاون الدولي: التمويل التنموي يمثل ربع الدين الخارجي

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إنَّ التمويل التنموي يمثل 25% من الدين الخارجي بقيمة 25 مليار دولار، مشيرةً إلى أن القطاع الخاص يحصل عليه أيضًا وليس الحكومة فقط.

سمعة مصر الطبية وراء حصولها على التمويل التنموي

وأضافت المشاط، في مؤتمر صحفي عالمي عقده مصطفى مدبولي، إنَّ حصول مصر على التمويل التنموي يأتي على خلفية السمعة الطيبة لمصر، إذ أتاحته المؤسسات الدولية للقطاع الخاص، وفي عامي 2020 و2021 وفرت مصر للقطاع الخاص المصري 4.8 دولار تمويل تنموي وهو ما تجسد في مشروعات على الأرض.

مصر وفرت 4.8 دولار تمويل تنموي للقطاع الخاص

وتابعت وزيرة التعاون الدولي أنَّ مصر تعد استراتيجيات الخمس سنوات المقبلة، إذ يحصل القطاع الخاص وتعزيزه وتمويله على اهتمام مصر، خاصة فيما يتعلق بالاقتصاد الأخضر تماشيًا مع الأعراف الدولية للمناخ.