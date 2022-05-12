«المشاط»: تعزيز التعاون مع «الأمم المتحدة» للحد من الكوارث

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، مع مامى ميزوتورى، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، التعاون المشترك فى ضوء التحضير لاستضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتعزيز الجهود المستقبلية للحد من الكوارث فى ضوء أولويات التنمية فى مصر وخطة 2030.

وأكدت «المشاط»، فى بيان أمس، تطلعها أن يجرى تعزيز أوجه التعاون بين مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والحكومة المصرية، فى ضوء إطار «سنداى» للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030، والذى يستهدف بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث والتأهب لها والحد من مخاطرها، وذلك فى ضوء الاستعدادات الحكومية لاستضافة مؤتمر المناخ فى دورته الـ27 خلال نوفمبر المقبل.

وأشارت إلى العلاقات الممتدة والوثيقة بين مصر والأمم المتحدة، والعمل المشترك بين الأطراف الحكومية ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة لدعم جهود التنمية فى مصر، من خلال الإطار الاستراتيجى للشراكة 2018-2022، وكذلك إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 والذى يعد حالياً على أن يقر فى وقت لاحق، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة فى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تحرص على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية كافة لدعم جهود التنمية من جانب، ومن جانب آخر الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ cop27، الذى يمثل أهمية كبرى لقارة أفريقيا والمنطقة فى ظل سعيها لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخى، وتوفير التمويل لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من خلال الشراكات الدولية، ودفع أطر التمويل المبتكر الذى يفتح آفاق الشراكة للقطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات التنموية.