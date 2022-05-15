زراعة جنوب سيناء: الصوب إنتاجها مرتفع الجودة و«أورجانيك»

قال الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إنه في إطار خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لاستغلال الأصول الموجودة في المحافظات والتوسع في إنتاج الخضر والفاكهة لسد احتياجات المواطنين وتوفير منتج السوق المحلي بأقل من أسعار الأسواق الخارجية، جرى استغلال المساحات الموجودة في مزرعة تسمين الدواجن بالمنطقة الصناعية في مدينة الطور، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حيث تم إنشاء صوب زراعية في الفراغات الموجودة بين عنابر تسمين الدواجن.

إنشاء 4 صوب زراعية

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى إنشاء 4 صوب زراعية مزروعة بالخيار والفلفل والكنتالوب، وطول الصوبة الواحدة 40 مترا بعرض 8 أمتار، موضحا أن الخيار طبيعي «أورجانيك» بدون أي إضافة أي مواد كيماوية، وسعر الخيار الطبيعي في المحافظات يبلغ 40 جنيها، لكن في جنوب سيناء سعر الكيلو 8 جنيهات فقط.

وتابع إن إنتاج الصوب يستمر حتى ثلاثة أشهر، ومتوسط إنتاجية الصوبة الواحدة 2 طن تقريبا.

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تطبيق الأساليب الحديثة في الصوب الزراعية

كما أكد وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، أن هناك حقول إرشادية تابعة للمديرية، موضحا أن الصوب الزراعية تطبق فيها كافة الأساليب الحديثة في مجال الزراعة، وهذه الصوب نموذج يجري تطبيقها على باقي الأراضي الزراعية.

وطالب وكيل الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، المزارعين، بالتوجه إلى مديرية الزراعة بالطور، لمعرفة الطرق العلمية والحديقة في الزراعة وأفضل المواسم والمحاصيل.