زراعة جنوب سيناء: نستهدف زراعة 2000 فدان قمح وشعير

قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، إن الإدارة الزراعية بمدينتي طور سيناء ورأس سدر بدأت إجراءات تسليم مزارعي المحافظة تقاوي القمح والشعير والفول البلدي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة أرسلت الشهر الماضي التقاوي الخاصة بالمزارعين الخاصة بالمحاصيل الشتوية كالقمح والشعير والفول.

وأضاف أن السيد القصير وزير الزراعة قرر بيع التقاوي لمزارعي محافظة جنوب سيناء بنصف سعرها لتشجيعهم على الزراعة بحيث تساهم الوزارة بنحو 50٪ من قيمة التقاوي، مشيرا إلى مخاطبة المزارعين لاستلام التقاوي الخاصة بهم من خلال الإدارة الزراعية.

زراعة 2000 فدان قمح وشعير

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، في بيان صحفي، أن التقاوي التي وصلت للإدارات الزراعية بلغت 1000 شيكارة من تقاوي القمح، تكفي لزراعة 1000 فدان، وكل فدان يحتاج شيكارة واحدة فقط، موضحا أنه جري استلام 1000 شيكارة من تقاوي الشعير تكفي لزراعة 1000 فدان، إلى جانب استلام 100 شيكارة فول بلدي وتستهدف زراعة 100 فدان بأراضي جنوب سيناء.

أسعار تقاوي القمح والشعير والفول

ولفت «شطا»، إلى أن سعر شيكارة تقاوي القمح لمزارعي جنوب سيناء 130 جنيها بدلا من 260 جنيها، وسعر شيكارة الشعير 125جنيها بدلا من 250 جنيها، أما الفول البلدي فهو أغلى التقاوي ويباع بـ400 جنيه بدلا من 800 جنيه.

تعرف علي توقيت زراعة القمح والشعير والفول

وأشار إلى أن الموسم الزراعي الشتوي بدأ بالفعل وجرى زراعة الخضروات مثل الطماطم الخيار، البصل، الثوم، لافتا إلى أن أفصل أوقات زراعة القمح منتصف الشهر الجاري والقمح لا يحتاج كميات كبيرة من الماء، أما الشعير فأفضل الأوقات لزراعته نهاية هذا الشهر وأول ديسمبر.

وأكد أن الفول البلدي بدأت فعلا زراعته أوائل الشهر الجاري، وأن إدارة الإرشاد بالمديرية أرسلت توجيهات للمزارعين لاتباع الأساليب العلمية في زراعة وري محاصيل القمح والشعير والفول، وناشد بضرورة اتباع إرشادات مهندسي الزراعة خاصة أن الإرشادات بنيت علي اساس العلم والخبرة.