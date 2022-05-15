وزيرة الصناعة: لجنة لتخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الصناعية

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إنّ الدولة المصرية ستوفر للمستثمرين أراضي بنظام حق الانتفاع، وستكون قيمتها متوافقة بما تم صرفه على هذه الأراضي من مرافق.

وأضافت جامع، في مؤتمر صحفي عالمي للحكومة لعرض سبل تعاملها مع الأزمة العالمية: «رئيس الوزراء أصدر قرارا بتخصيص الأراضي الصناعية من خلال لجنة تنعقد كل أسبوعين ولها الصلاحية المطلقة لدراسة الأراضي والمشروعات والمضي في كل الإجراءات التي تخص تخصيص الأرض، لأنّ هذا الامر كان يعتبر من أهم العوائق التي تواجه المستثمرين في مجال الصناعة».

وتابعت الوزيرة: «بالنسبة للعمالة، فقد التقيت الكثير من رجال الأعمال خلال 3 شهور بعد الحرب الروسية الأوكرانية، ويحرصون على الاحتفاظ بالعمالة وزيادة المرتبات للتوافق مع ارتفاع الأسعار».