وزيرة الصناعة: هنقدر نعدي أزمة ارتفاع الأسعار

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وكبار المنتجين منذ بداية أزمة الحرب الأوكرانية الروسية، موضحة: «نهتم بالشراكة مع القطاع الخاص حتى نزيد المعروض ونحاول ألا يكون هناك أي نقص في السلع الاستهلاكية».

وأضافت «جامع» في مؤتمر صحفي: «افتتحنا معرض القاهرة الدولي الذي يشمل جميع المنتجات المصرية ولكن هناك قاعة مخصصة بالصناعات الغذائية موجود فيها كل المنتجات، نتيجة تضافر الجهود بين الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص ووزارة التموين، حيث نحرص على توفير كل السلع والمنتجات بأسعار مناسبة».

وتابعت: «نقدر نعدي الفترة دي بأمان وتزامنا مع أهلا رمضان المنتجات هتبقى موجودة، وأثمن دور القطاع الخاص الذي يتعاون معنا لأنه شريك في كل الإجراءات».