إحالة قاتل والده و4 من أسرته بـ«الساطور» في سوهاج لفضيلة المفتي

قضت محكمة جنايات سوهاج في جلستها اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد عبد الغفار رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد المنعم محمود الرئيس بالمحكمة، والمستشار مصطفى أبو القاسم زيدان نائب الرئيس، وحضور وكيل النائب العام المستشار مصطفى أمين طنطاوي، وأمانة سر عصام الألفى، إحالة أوراق «جورج. س»، 26 عاما، عامل، إلى مفتى الجمهورية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أغسطس للنطق بالحكم.

قتل مع سبق الإصرار والترصد

وقام المتهم في 6 يونيو 2021 بدائرة مركز العسيرات جنوب سوهاج، بقتل والده عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وقتل «أمال. ر. ن» و«مارينا. س. ي» والطفل «أباكير. م. س» والطفلة «إنجي. م. س» و«عزيزة. ر. ن. ف»، مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتلهم، وأعد ساطورا استخدمه في ارتكاب الجريمة.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، يفيد بقيام شاب بالتعدي على أسرته باستخدام ساطور، ما نتج عنه وفاة والده ووالدته وطفلين، وأصيب شقيقه بإصابات متفرقة بالجسم توفيت على إثرها، وتم ضبط المتهم، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة لمتابعة الحالة الأمنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، في ذلك الوقت، وقادها المقدم أحمد عزت مفتش مباحث المركز، والرائد هيثم الحجيري رئيس وحدة مباحث المركز، قيام شاب ثلاثيني العمر بالدخول للمنزل بناحية قرية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات، وبحوزته «ساطور»، وقام بالتعدي على والده البالغ من العمر 70 عاما، ووالدته البالغة من العمر 55 عاما، وطفلة تبلغ من العمر 5 أعوام، وطفل يبلغ من العمر 4 أعوام، ما نتج عنه وفاتهم في الحال، وقام بالتعدي على شقيقته البالغة من العمر 27 عاما، ما نتج عنه إصابتها بجروح بالغة الخطورة بكافة أنحاء الجسم وتم نقله إلى المستشفى الجامعي ووافتها المنية.

ضبط المتهم في حالة هياج

وجرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم وهو في حالة هياج، وأشارت التحريات الأولية وشهادة الجيران إلى أن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، وهو ما أقرته زوجته، وأنه دائم الهذيان بكلمات غير مفهومة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق وإحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.