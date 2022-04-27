حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات استعداداً للعيد بمدن وقرى سوهاج

نفذت الأجهزة المحلية في مختلف مدن وقرى سوهاج حملات مكبرة للنظافة وإزالة الإشغالات، تنفيذاً لتوجيهات محافظ سوهاج، اللواء طارق الفقي، بشأن الارتقاء بمستوى النظافة، ورفع الأتربة والمخلفات، وإزالة الإشغالات، وتمهيد وتسوية الطرق، استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

حملات نظافة وإزالة إشغالات مكثفة بمركز أخميم

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بحملة نظافة شملت رفع الأتربة والمخلفات وإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين وتوسعة الطرق في عدة مناطق من مدينة أخيم، في محافظة سوهاج، كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم حملات النظافة فى قرية «نيدة»، حيث تواصلت أعمال النظافه ورفع الأتربة وتفريغ الحاويات بجوار سور المدينة الجامعية للطالبات في «عرب الأطاولة».

وفي قرية «الحواويش»، تواصلت أعمال النظافه وري وتهذيب الأشجار، حيث تم رفع ما يقرب من 25 طن مخلفات صلبة ومنزلية، بإشراف ومتابعة خيري مختار، رئيس الوحدة المحلية للقرية، فيما شدد حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم، على استمرار حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات وإزالة الاشغالات، ورفع الباعة الجائلين.

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم حملات الإنارة لإصلاح وصيانة الأعمدة والكشافات، فيما أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم على استمرار حملات أعمال الإنارة وإصلاح وصيانة الأعمدة، وتركيب اللمبات والكشافات الموفرة للطاقة، وإبراز المظهر الجمالي والحضاري لمركز ومدينة أخميم والقرى التابعة لها.

حملة إزالة تستهدف مبنى 175 متراً بدار السلام

وفي إطار تعليمات محافظ سوهاج بضرورة التصدي لمخالفات البناء حال ظهورها، وعدم السماح بأي تجاوزات، والحفاظ على الرقعة الزراعية، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بسوهاج، والوحدات القروية التابعة لمركز دار السلام، حملات الإزالة الفورية للتعديات ومخالفات البناء.

وتم تنفيذ حملة إزالة فورية لمبنى مخالف على مساحة 175 متراً مربعاً، بقرية «أولاد سالم بحري»، بدائرة مركز دار السلام، برئاسة محمد محمود يونس، رئيس القرية، وشدد محمد السيد عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، أنه لا قبول ولا تهاون لأي تجاوزات في مخالفات البناء، وأن حملات الازالة الفورية مستمرة بشكل دوري.

تحرير 11 محضراً تموينياً بمركز دار السلام

وفي إطار تكثيف الحملات التموينية على مدن ومراكز محافظة سوهاج، خاصةً خلال شهر رمضان، وفي إطار استعدادات المحافظة لعيد الفطر المبارك، واصلت إدارة تموين مركز دار السلام حملاتها، التي استهدفت اليوم الأربعاء، عدداً من المخابز بمدينة دار السلام.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 11 محضراً تموينياً، تضمنت 2 محضر غلق المخبز في المواعيد الرسمية للعمل، وعدد 2 محضر نقص في وزن الرغيف، وعدد 2 محضر عدم إعلان، وعدد 1 محضر عدم مطابقة للمواصفات للمنشأة وللرغيف، وعدد 1 محضر عدم إعطاء بون.

تفعيل منظومة التحصيل والإيرادات بطهطا

من ناحية أخرى، قرر محافظ سوهاج تكليف أعضاء الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بالتفتيش على تفعيل منظومة التحصيل، وقام عامر عوض، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بتكليف أعضاء التفتيش المالي والإداري والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، بالمرور والمتابعة والتفتيش على المجالس القروية، التابعة لمركز ومدينة طهطا.

وأكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا على ضرورة تفعيل منظومة الإيرادات، وزيادة التحصيل، من أجل المصلحة العامة، وخدمة المواطنين في كل مكان بمحافظة سوهاج.