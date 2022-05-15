خمس معلومات عن جدري القرود.. الحمى والصداع أبرز أعراضه

كثر الحديث خلال الساعات القليلة الماضية، عن مرض جدري القرود، ما بين متسائل عن طبيعته ومتخوف من انتشاره خاصة بالمحافظات التي يوجد بها قرود، سواء داخل حدائق الحيوانات، أو كحيوان أليف يمتلكه جار أو قريب أو يباع في المحلات.

لذا تقدم «الوطن» خمس معلومات عن جدري القرود، من خلال الدكتور محمد حامد، أخصائي الأمراض الجلدية والتناسلية.

ماهو مرض جدري القرود؟

يأتي مرض جدري القرود عن طريق فيروس يحمل اسم جدري القرود، وهو من نفس فصيلة الجدري العادية ولكنه أقل خطورة، حيث أن فرص انتقال العدوى والإصابة به قليلة، وتم اكتشافه أول مرة عام 1958 في غرب أفريقيا، بينما أول حالة جدري قرود مسجلة رسميا لبشر كانت 1970 في جمهورية الكونغو الديموقراطية.

أنواع جدري القرود

وينقسم جدري القرود إلى نوعين وفقا لمنشأ الفيروس، حيث يوجد جدري القرود الوسط أفريقي، وهو متحور لدى القرود التي تعيش بوسط إفريقيا، وهو النوع الأخطر، حيث أنه تسبب بنسبة وفيات أكبر، وأعراضه أكثر حدة، وقد ثبت انتقال العدوى به عن طريق التلامس لأكثر من حالة.

بينما النوع الآخر، هو فيروس جدري القرود الغرب إفريقي، وهو أقل حدة في الأعراض، ولم يثبت حتى الآن انتقال العدوى به بالتلامس بين الحالات.

أعراض جدري القرود والوقاية منه

يبدأ جدري القرود بحمى وصداع وألم عضلي بكل عضلات الجسم، ثم شعور بالتعب وطفح جلدي مع تورم في الغدد الليمفاوية.

وللوقاية من جدري القرود يجيب الحصول على جرعة من لقاح الجدري، لأنه يقلل الإصابة به إلى أقصى درجة، وكذلك عزل المرضى لحين شفائهم وتجنب التلامس معهم أو مع أدواتهم، وتجنب ملامسة الحيوانات المريضة.

علاج جدري القرود

حتى الآن، لا يوجد علاج فعال تماما لجدري القرود، ولكن يتم استخدام أدوية الجدري العادي بالإضافة للمضادات الحيوية.