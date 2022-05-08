مدير حديقة حيوان الجيزة: فيروس «جدري القرود» غير موجود في مصر

قالت الدكتورة مها صابر، مدير عام حديقة الحيوان بالجيزة، إن فيروس جدري القرود الذي ظهرت حالة إصابة منه في إنجلترا أمس، من الأمراض التي لا تنتقل بسهولة بين الفصائل وبعضها»، موضحة أنه في حال ظهوره بين فصيلة النسناس على سبيل المثال لا ينتقل إلى فصيلة أخرى مثل الشامبنزي أو أي نوع حيوان آخر.

وأضافت مدير حديقة الحيوان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفيروس لا ينتقل أيضا من الحيوانات إلى البشر إلا نادرًا، ويظهر في العديد من الفصائل والحيوانات، مؤكدة أنه غير موجود في مصر ويظهر في الأماكن النائية في أفريقيا فقط وينتشر على المستوى الثانوي.

مها صابر: لم نستقبل قرود من الخارج

وعن تقديم تحصينات للحيوانات ضد جدري القرود، أكدت أن حيوانات الحديقة تخضع للعديد من التطعيمات ضد الأمراض المتوطنة في مصر فقط، ولا يتم تطعيم الحيوانات ضد الجدري بسبب عدم وجوده في مصر، وكذلك عدم استقبال أي من فصائل القرود من الخارج، وفي حال استقبالها تخضع للحجر البيطري لمدة تصل إلى ثلاث أشهر ويتم تحصينها ضد الأمراض المختلفة، مشيرة إلى أن القرود في الحديقة آمنه تمامًا وتخضع للرعاية البيطرية.

وكانت وكالة الأمن الصحي البريطانية، قد أعلنت أمس السبت، عن رصد أول إصابة بفيروس جدري القرود في إنجلترا لمريض كان في زيارة إلى نيجيريا يعتقد أنه أصيب بالعدوى قبل العودة إلى بريطانيا.

وأوضحت الوكالة، أن جدري القرود هو عدوى فيروسية لا تنتشر بسهولة بين البشر، وتكون أعراضها خفيفة تشفى من تلقاء نفسها ويتعافى معظم الناس منها.

حديقة الحيوان تعلن الثلاثاء إجازة أسبوعية

في سياق آخر، أعلنت حديقة حيوان الجيزة عودة إجازة الحديقة كل ثلاثاء بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن تفتح الحديقة أبوابها يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، بسعر تذكرة للدخول 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها لغير المصريين طوال أيام الأسبوع، عدا الثلاثاء إجازة، إذ يمكن دخول أفواج سياحية فقط بحجز مسبق من باب رقم ( 1 ) باب الإدارة فقط، وبتذكرة كاملة للطفل من عمر 5 سنوات.