الصحة: الجرعة الرابعة من لقاح كورونا محل خلاف.. وندرس تطعيم المواطنين سنويا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن مدى إمكانية تطعيم المواطنين بالجرعة الرابعة من لقاح كورونا، إذ ذكر أنه حتى هذه اللحظة الذي يتحدث فيها لا يوجد اتفاق بين منظمات الصحة العالمية على جرعة رابعة تنشيطية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن هذا الأمر لا يزال مجال خلاف.

عدم وجود توزيع عادل للقاحات

وأضاف «عبد الغفار»، خلال تصريحات تليفزيونية، منذ قليل، أن ما يتم دراسته بشكل أكثر هو جعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا موسمي يتم التطعيم به كل سنة، مؤكدًا أن الأمر الخاص بالجرعة الرابعة لمن حصل على ثلاث جرعات سابقة لا يزال محل خلاف بين الباحثين حول العالم، إذ أن عدد الدول التي توصي بالجرعة الرابعة قليل جدًا مقارنة بالدول التي توصي بالجرعة الثالثة من لقاحات كورونا، فضلًا عن عدم وجود توزيع عادل للقاحات.

40 مليون مواطن في مصر يحصلون على الجرعة الثانية

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هناك اتفاقا على جعل اللقاح موسمي وهذا ما اتفقت عليه أغلب الدراسات، موضحًا في الوقت ذاته، أن هناك 40 مليون مواطن في مصر حصلوا على الجرعة الثانية من لقاحات كورونا، والوفيات الناتجة عن الفيروس بمصر في معدلها الطبيعي بالمقارنة مع الدول الأخرى، إذ أن الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية جراء فيروس كورونا تجاوزت المليون شخص حتى الآن.