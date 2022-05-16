في عيد ميلادها العشرين.. من هي حلا الترك نجمة شباب الخليج؟

تحتفل اليوم الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بعيد ميلادها العشرين، والتي تعد واحدة من نجمات الخليج العربي منذ أن كان عمرها سبع سنوات.

حلا الترك من مواليد 15 مايو

ترصد «الوطن» في هذا التقرير أبرز المعلومات عن حلا الترك

- حلا الترك اسمها الكامل حلا موفق محمد الترك.

- من مواليد 15 مايو عام 2002 في العاصمة البحرينية المنامة.

- ولدت لأب بحريني وأم سورية.

- عرفها الجمهور العربي من خلال برنامج ستار صغار فى عمر السابعة حين ما عرض البرنامج على قناة أبو ظبي عام 2009.

- حققت شهرة واسعة حينما شاركت فى برنامج أراب جوت تالانت عام 2011.

- تعاقدت معها شركة بلاتنيوم ريكوردز وقدمت معها عشرات الأغنيات.

حلا الترك اشتهرت من برنامج ستار صغار

- أول أغنية قدمتها وهي طفلة كانت أغنية بابا نزل معاشه.

- قدمت عدة أغنيات مع نجوم الفن مثل أغنية «بنيتي الحبوبة» مع مشاعل ونامي مع أسيل عمران وآه يا قمر مع دنيا بطمة

- قدمت عدة أعمال مسرحية منها «الحبوبة» عام 2012 ورحلة عمر وزين البحار وآخرها صنع في زين

- حازت عام 2019 على جائزة اختيار أطفال نكلوديون في أبو ظبي.

- حلا الترك كانت قد تسببت في حبس والدتها منى سابر حينما شهدت ضدها في المحكمة عام كامل لإدانتها في سرقة 200 ألف دينار من ابنتها.

وبثت منى السابر، مقطع فيديو عبر تطبيق «إنستجرام»، تلوم فيه ابنتها حلا الترك، قائلة: «بقول لبنتي حلا شكرا على الهدية اللي أهدتهاني بعيد الأم بكرة راح تتزوجي ويصير عندك أولاد وبتعرفي قيمة الأم بقولك يا حلا شكرا كتير ما اتوقعت ابنتي تشهد ضدي، ومش مستوعبة الموقف وما راح تعرف قيمة الجرح اللي سببتلي إياه إلا لما تتزوجي ويصير عندك أبناء».