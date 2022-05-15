تأجيل محاكمة 4 متهمين في «كفن عين شمس» لـ14 يونيو

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، اليوم الأحد، تأجيل جلسة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«كفن عين شمس»، وذلك لاتهامهم بخطف مواطن وإجباره على توقيع إيصالات أمانة لـ14 يونيو المقبل.

إجبار المجني عليه على توقيع إيصالات أمانة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعدما وجهت لهم تهمة خطف شخص واحتجازه وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وقاموا بالاعتداء عليه بالضرب المبرح، وأجبروه بالإكراه تحت تهديد السلاح، على توقيع إيصالات أمانة.