«الأوبرا» الجزائرية تحيي الذكرى العاشرة للراحلة وردة

يحل الثلاثاء المقبل 17 مايو، الذكرى العاشرة لوفاة الفناة الكبيرة وردة الجزائرية، وبمناسبة مرور 10 سنوات على رحيلها، تحيي دار الأوبرا الجزائرية، ذكرى رحيلها بسهرة فنية ضخمة.

تفاصيل حفل ذكرى وردة الجزائرية

يقدم حفل الذكرى العاشرة تحت قيادة المايسترو كمال معطي، ويشارك في الحفل الغنائي، عدد من المطربين الجزائرين، من بينهم كنزة مرسلي، حسين بن حاج، ندى الريحان، أمال سكاك، سهيلة العلمي، بالإضافة إلى مطربي دار الأوبرا الجزائري.

ويقدمون عدد كبير من أغاني وردة، ومن بينها خليك هنا، في يوم وليلة، ليالينا، قلبي سعيد، شعوري ناحيتك، كأنك معايا، بودعك، حرمت أحبك، ليالينا، وغيرها من الأغاني الشهيرة لوردة الجزائرية، كما سيقدم مجموعة من الموسيقى لبليغ حمدي التي تعاون بها مع وردة.

سعر تذاكر حفل وردة الجزائرية

وعن سعر التذاكر فالتذكرة يبلغ سعرها 1500 دينار جزائري، وللطلبة يتم تخفيض 50% من سعر التذكرة، ليكون سعرها 750 دينارا، ونفس حال الطلاب على من يبلغ عمرهم أكثر من 65 عاما، بشرط إبراز البطاقة الشخصية التي تبين العمر، كما يمنع عن حضور الحفل الأطفال أقل من 5 سنوات.

حققت وردة الجزائرية نجاحا كبيرا في التمثيل وليس الغناء فقط، فقدمت على مدار مسيرتها الفنية 11 عملا بين السينما والدراما، ومن أبرز أعمالها مسلسل «آن الآوان» مع خالد سليم، «أوراق التوت»، وفي السينما قدمت «ليه يا دنيا» مع صلاح السعدني، «آه يا ليل يا زمن» مع رشدي أباظة ويوسف شعبان وسهير الباروني، «حكايتي مع الزمان» مع رشدي أباظة، «صوت الحب» مع حسن يوسف، «أميرة العرب» مع رشدي أباظة، «ألمظ وعبده الحامولي» مع شكري سرحان، ولها تجربة إذاعية وحيدة، وهي مسلسل «دندش» مع عبد الرحمن أبو زهرة وعبد المنعم إبراهيم.