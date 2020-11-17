أحلام عن وردة الجزائرية: من جيل العمالقة وتستحق التكريم

قالت الفنان الإماراتية أحلام إن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية تستحق التكريم من كافة المحطات التليفزيونية والإذاعية، فضلًا عن تخصيص ساعة غنائية لها.

وكتبت الفنانة أحلام، عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، قائلة: وردة الجزائرية، فنانة عظيمة عريقة، تنحدر من جيل العمالقة، أفنت نفسها في فنها وعطائها.

وتابعت: وتركت تراث أغاني عظيمة للتاريخ تستحق تكريم لها من كل المحطات والإذاعات وتخصيص ساعة غناء لها، هناك تقصير كبير بحق الكبيرة وردة الجزئرية، وأخص mbc وrotana الصديقين زياد حمزة وسالم الهندي.

وفي الساعات الماضية تصالحت الفنانة الإماراتية أحلام، مع الفنانة السورية أصالة، بعد خلافات طويلة بينهما، وذلك بعد أن تدخل فاهد مبارك ابن المطربة أحلام للصلح بين والدته والمطربة أصالة بتغريدة منه لأصالة عبر "تويتر" كتب فيها "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصالة أكثر مني.

من جانبها ردت أصالة على التغريدة، قائلة: "لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبة ومحبّتك الغالية، إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فيالا حضّر مامتي شي تسمّعني.

وعلى الفور علقت الفنانة أحلام، بقولها: لا تحبها أكثر مني بس اعترف إنك حبيتها مني.

وعقبت أصالة بدورها، قائلة: منّ حبّك إلى طبّقتي مقولة من الحُبّ ما قتل، الله يحفظ فاهد حبيبي، وبينّنا أصدقاء مشتركين كلمتهمّ لازم تمشي وهلّا وقت تعترفي شو حبّيتي بالألبوم الّلي بعتقد سمعتيه وغير هيك اشتقت لّك يلّلي جنّنتي أهلي.

وترجع حكاية خلاف أصالة وأحلام إلى العام الماضي، عندما دعت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على الفنانة أحلام قائلة: حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة، يا حلومة والله ‏عذبتيني بها السخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض.

إلا أن الفنانة أحلام، لم يعجبها رد الفنانة أصالة، فقامت بحظرها وعمل "بلوك" لها عب حسابتها بالسوشيال ميديا.