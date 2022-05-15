محمد سعد يطلق مسابقة لجمهوره والجائزة «بلوك»

مازح الفنان محمد سعد جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بنشر صورة له داخل استوديو وعلق عليها قائلا: «تفتكروا كنت بقول إيه في الصورة دي واللي هيقول صح هعمله بلوك».

وتفاعل الجمهور مع صورة محمد سعد بشكل كبير، وأكد معظمهم أنه كان يسجل أغنية فيلمه «كتكوت» والتي تقول كلماتها «كتكوت ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.. رماه عليا الهوي وشكاني باللي فيه.. صعب عليا وخدته لاجل أن أنا أربيه… جلبي الحنين جعلته عش يسكن فيه.. في الصيف يضلل عليه وف الشتا يدفيه.. وسقيته كاس الحنان ترياق دوا يشفيه.. أم لما ريشه طول والعافية جريت فيه».

فيلم كتكوت

فيلم «كتكوت» إنتاج عام 2006 بطولة محمد سعد، وحسن حسني، ومحمد وفيق، والتونسية ساندي علي، من تأليف طارق الأمير، ومن إخراج أحمد عواض.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول «كتكوت» الشاب الصعيدي الذي تحاول عمته كبيرة العائلة الصعيدية إجباره على تقديم نفسه للقتل ليفدي عائلته، ولكنه يهرب وتخطفه جهة أمنية لاكتشاف شبه كبير بينه وبين «يوسف خوري» الإرهابي الدولي وتتوالى الأحداث في شكل كوميدي .

محمد سعد يتعاقد مع السبكي على فيلم جديد

وفي أكتوبر الماضي، تعاقد الفنان محمد سعد مع أحمد السبكي على فيلم كوميدي جديد أعلن عنه أحمد السبكي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: «شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع.. المنتج أحمد السبكي، والمنتج كريم السبكي يتعاقدان مع النجم الكبير محمد سعد على بطولة فيلم كوميدي سيكون مفاجأة للجمهور».

وأضاف السبكي أنه رصد ميزانية كبيرة للعمل لخروج فيلم محمد سعد، بأفضل صورة، حيث تستعد الشركة لإبهار الجمهور الكبير الذي يتشوق لعودة النجم محمد سعد إلى شباك التذاكر، لا سيما أنه يعد من النجوم الكبيرة التي حققت نجاحًا ضخمًا ومتتاليا على مدار مشواره الفني في الشركة.