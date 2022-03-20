هشام المليجي: كنت ومي عز الدين ولبلبة غضبانين من محمد سعد بسبب بوحة

قال الفنان هشام المليجي، إنه زار طبيب نفسيا، موضحًا: «رحت مرة لطبيب نفسي، واحد من أصدقائي قالي روح شوف واتكلم معاه»، كما تحدث عن فيلم «بوحة» وقال إنه كان غاضبا بسبب حذف بعض مشاهده.

وأضاف المليجي في حواره مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، على قناة mbc مصر، أن المريض يستطيع خداع الطبيب النفسي، لترد عليه الإعلامية ممازحا إياه، وقالت: «لو المريض زيك يخدعه، انت خادعني من أول الحلقة، ومش عارف أهرب منك».

وتابع الفنان: «إحنا في جزر منعزلة وكل واحد عايش في دنيته وبينسج لغته على كيفه، ممكن أحكي موضوع وألاقي حاجة تانية غير الحقيقة، وممكن أضيف من عندي وأبرر».

هشام المليجي مؤلف موسيقي

وأشار إلى أنه مؤلف موسيقي منذ أن كان طالبا في المعهد العالي للموسيقى، وعضو نقابة ملحن منذ عام 1995م، عندما كان حسن أبو السعود هو النقيب: «اتجهت للموسيقى في الفترة الأخيرة وفيه شعراء كتير بيكلموني عشان ألحن كلماتهم».

لست على خلاف مع محمد سعد

وأكد، أنه ليس على خلاف مع الفنان محمد سعد، وذلك ردا على ما أثير بشأن توتر علاقتهما على خلفية فيلم «بوحة».

وأوضح: «كنت أنا ومي عز الدين ولبلبة متضايقين في الفيلم بسبب حذف بعض المشاهد، لأن محمد سعد كان عليه أن يخوض تجارب كثيرة ويغلط ويصحح ويقف ويقعد ويقوم عشان الحياة تستمر، وكلنا كذلك، لكن أنا معنديش مع أي زميل».