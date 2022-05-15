5 خطوات لتهيئة الخيول للاشتراك في المسابقات.. «لا تظهر غضبك منه»

الفروسية واحدة من أقدم الرياضات التي عرفها العرب، الذين اهتموا بالخيل وبأسمائها ونسبها أيضا، خاصة أن سعر الحصان العربي الأصيل يتراوح ما بين 200 ألف إلى 3 مليون دولار، ويتم تدريبهم للمشاركة في مسابقات عالمية يتابعها الملايين حول العالم، فكيف يتم تهيئتها للمشاركة في تلك المسابقات؟ وهو ما يجيب عنه الفارس أحمد عبدالله خالد رئيس جمعية شباب الخيل العربي الأصيل، في تصريحات لـ«الوطن».

الاشتراك في مسابقات الخيول

في البداية يقول «عبد الله»، إن الاشتراك في مسابقات الخيول ليس بالأمر السهل ولكنه يحتاج أن يكون الحصان مستعدا وتم تدريبه على أعلى مستوى حتى يحقق رقما مناسبا خلال الجري، فالأحصنة مثل البشر تشعر بالتوتر قبل المسابقات، موضحًا أن أولى النصائح للمشاركة في مسابقة الخيول، هي جعل الحصان يشارك في بطولة وهمية في المرة الأولى، لأن هذا يزيد من قدرته على التأقلم في المسابقات والأجواء التي تصاحبها، وبالتالي عندما يشارك في مسابقات جديدة يكون مستعدا.

وأضاف أحمد عبدالله خالد، أن هناك بعض النصائح التي يجب الالتزام بتنفيذها لبث روح الطمأنينة على الحصان والمتسابق لعدم الوقوع في أية أخطاء قد تؤدي إلى إصابات سواء للحصان أو المتسابق وهذه النصائح هي:

التدريب والاستعداد

يعد التدريب واحد من أهم العوامل التي يجب أخذها في الحسبان عند الاشتراك في سباق الخيل لأول مرة، ليس تدريبا فقط ولكن تدريب واستعداد للطرفين «الحصان والمتسابق»، من خلال التدريب على الجري بجانب خيول أخرى، حتى يشعر الحصان والمتسابق بجو المسابقة وذلك لمعرفة ردود الأفعال التي قد تحدث بشكل طارئ أثناء المسابقة.

إضفاء جو الألفة على الحصان

في أثناء التحضير للسباق، يجب إضفاء جو الألفة والطمأنينة على الحصان قبل وأثناء نقله لموقع السباق، ويجب أن يكون الفارس مع الحصان في العربة الخاصة بنقله إذا كانت المسافة قصيرة، أما إذا كانت مسافة النقل طويلة فيجب من حين لآخر أن يجلس الفارس مع الحصان لبعض الوقت طول مدة نقله إلى موقع السباق، وذلك لطمأنته فالحصان يشعر بشكل كبير بصاحبه كلما كان موجودًا معه.

الاستعداد لأي جديد

يجب أن يكون الفارس على استعداد لأي حركات أو تصرفات جديدة طارئة قد تحدث من الحصان، والغالب أنه يكون هناك توتر وقلق ما من ناحية الحصان، لذا يجب أن يكون الفارس على علم بكيفية التصرف في مثل هذه الحالات من خلال لمسه بصفة مستمرة لإعطائه الأمان وإخراجه من أي توتر قد يساور الحصان، خاصةً أن الخيل من الكائنات الحساسة التي تشعر بأي شيء غريب.

ترك مساحة للحصان للانطلاق

يجب ترك مساحة كافية للحصان للانطلاق بحرية، والانطلاق هنا ليس تركه للهرج ولكن للجري بانتظام في مكان كبير ومزدحم بالخيول الأخرى، لأن الخيول تشعر ببعضها البعض وتتآلف بشكل كبير طالما وجدت في محيط واحد.

عدم إظهار أي غضب على الحصان

يجب أن يكون الفارس على قدر كبير من الهدوء وألا يظهر غضبه عند حدوث أي طارئ، ولا يظهر هذا الغضب على الحصان، فالخيول على قدر هدوئها تتأثر بكل ما يحيط بها، حتى نفسية الفارس يجب ألا تكون سلبية لأن الخيول من الحيوانات التي تشعر بأي طاقة سلبية قد تظهر على ملامح الفارس.