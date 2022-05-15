رئيس التحرير

محمود مسلم

«الأوقاف» تنهي خدمة عز الدين محمد إمام وخطيب بقنا

كتب:

إسراء سليمان
10:23 م | الأحد 15 مايو 2022
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عز الدين محمد أحمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الأحد.

إنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

اقرأ المزيد:

الأوقاف: إقامة الحضرات والأمسيات بالمساجد بموجب خطاب من «الطرق الصوفية»

وزير الأوقاف: الجهلاء يجعلون الأصل في كل شيء التحريم والمنع

وزير الأوقاف يطالب باستصدار مواثيق ملزمة تجرم ازدراء الأديان والمقدسات

«الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون خاصا بالمنح المجانية للأئمة والعاملين
بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.