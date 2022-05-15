«الأوقاف» تنهي خدمة عز الدين محمد إمام وخطيب بقنا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أنه بناء على الحكم القضائي الصادر بشأن عز الدين محمد أحمد علي إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا، وبناء على مذكرة الإدارة المركزية للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، تم إنهاء خدمة المذكور اليوم الأحد.

إنهاء خدمة إمام وخطيب بمديرية أوقاف قنا

وأكدت وزارة الأوقاف أنه من تاريخه أصبح المذكور لا علاقة له بالوزارة، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف قنا على جميع الإدارات الفرعية ومفتشيها، والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.