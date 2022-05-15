«الأوقاف» توقع بروتوكول تعاون خاصا بالمنح المجانية للأئمة والعاملين

وقعت وزارة الأوقاف بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية اليوم السبت، بحضور أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمود عبد الحميد عميد المعهد العالي للدراسات الإسلامية، وعثمان أحمد عثمان وكيل المعهد العالي للدراسات الإسلامية، ومحمد أنس جعفر عضو مجلس إدارة المعهد ومحافظ بني سويف الأسبق، وعبدالله النجار الأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والمهندس سمير الشال الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، والشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة.

4000 إمام استفادوا من بروتوكول التعاون

وتم الاتفاق على تجديد البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف والمعهد العالي للدراسات الإسلامية في شهر يناير 2018م والذي استفاد منه نحو 1500 من الأئمة والعاملين بالأوقاف منحة شاملة، كما استفاد كذلك نحو 2500 باحث من الأئمة والعاملين بتخفيض تكاليف الدراسة بنسبة 25%، ليكون إجمالي عدد الدارسين المستفيدين من هذا البروتوكول نحو 4000 باحث من الأئمة والعاملين بالأوقاف ممن استفادوا من هذا البروتوكول.

كما وقع البروتوكول المهندس سمير الشال الوكيل الدائم بوزارة الأوقاف، حيث نص البروتوكول على قبول الطلاب من العاملين بوزارة الأوقاف لدراسة دبلوم الماجستير بالمعهد منحة مفتوحة من وزارة الأوقاف والمعهد للأئمة والعاملين في وزارة الأوقاف، بحيث لا يتحمل الباحث أي تكلفة نقدية. ‏

وزير الأوقاف يُكرّم 4 طلاب

وعلى هامش توقيع البروتوكول تم تكريم أوائل الفرقة الأولى دور يونيو 2021م وعددهم 4 طلاب، وأهداهم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نسخة متميزة من مؤلفاته.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم منح للأئمة والعاملين في الوزارة؛ للحصول على درجات الماجستير والدكتوراة وتنمية مهاراتهم، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية.