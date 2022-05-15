الأوقاف: إقامة الحضرات والأمسيات بالمساجد بموجب خطاب من «الطرق الصوفية»

استقبل أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، حيث اتفقا على تنظيم دورات تدريبية لأبناء الطرق الصوفية، وتنظيم أي نشاط للطرق الصوفية بالمساجد أو ملحقاتها، بحيث تكون إقامة أي حضرة أو احتفال أو أمسية بأي مسجد من المساجد بناء على خطاب رسمي من شيخ مشايخ الطرق الصوفية، واعتماد رئيس القطاع الديني بالأوقاف، وذلك في إطار عودة المساجد لطبيعتها والتعاون القائم بين وزارة الأوقاف والمشيخة العامة للطرق الصوفية.

وبهذه المناسبة أهدى أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الشيخ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية نسخة كريمة من كتاب الله عز وجل.

مواعيد فتح المساجد

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أعلن عودة المساجد لطبيعتها، وفتح المساجد على مدار اليوم، موضحا أنه سيتم فتح المساجد بدءا من التاسعة صباحا إلى ما بعد صلاة العشاء يوميًا، بعد عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد..

وأضاف وزير الأوقاف، أنه تم فتح كافة المساجد أمام الرجال والنساء من التاسعة صباح اليوم، إلى ما بعد صلاة العشاء، ليكون نقطة انطلاق عودة الحياة لطبيعتها بالمساجد.

فتح المقامات والأضرحة

وأكد وزير الأوقاف أن العودة بنظام فتح المساجد إلى حالتها الطبيعية وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية، والسماح بزيارة المقامات والأضرحة في غير أوقات الصلاة ، وفتح ساحة مسجد الإمام الحسين على مدار اليوم، بدءًا من الأحد 7 شوال 1443 هـ الموافق 8 مايو 2022م، وفق التعليمات المنظمة التي ستعممها الوزارة في هذا الشأن.

ويأتي القرار في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى وتوفير الجو الروحي الملائم لجميع المصريين، وبناء على ما عرضه على الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن وموافقته على ما تم عرضه، وتوجيهه باتخاذ اللازم لتنفيذه.