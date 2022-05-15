فضل صلاة الخسوف ووقتها وكيفية أدائها.. هل حدثت الظاهرة في عهد النبي؟

صلاة الخسوف لها فضل كبير جدا، فهي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي».

ومع إعلان معهد الفلك عن حدوث خسوف كلي للقمر، اليوم، بدأ البحث عن فضل صلاة الخسوف وكيفيتها، وهو ما وضحه مركز الأزهر للفتوى في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فضل صلاة الخسوف

وحول فضل صلاة الخسوف، أكد مرصد الأزهر، أن صلاة الخسوف سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله فعَنِ المُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَة رَضِي اللهُ عنْهُ قال: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ، فَقَالَ النَّاسُ: انْكَسَفَتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا، فَادْعُوا اللَّهَ وَصَلُّوا حَتَّى يَنْجَلِيَ »، ويصليها المصلون فرادى أو جماعة في البيوت أو غيرها، وهو ما يؤكد فضل صلاة الخسوف.

وقت صلاة الخسوف

وفيما يخص فضل صلاة الخسوف بين مرصد الأزهر، أن الشَّمْسُ كَسَفَتِ عَلَى عَهْدِ النبي، فَقَامَ النَّبِي، فَصَلَّى بِالنَّاسِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ يُرِيهِمَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ»، وتصلى وقت حدوث خسوف القمر إلى انتهائه؛ لأنها مرتبطة بسبب، فإذا فات السبب انتهى وقتها.

كيفية صلاة الخسوف

وعن فضل صلاة الخسوف بينت دار الإفتاء المصرية كيفية صلاة الخسوف، إذ تُصلَّى ركعتين جماعة أو فرادى، وفي كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان: فيكبر المصلي ويقرأ دعاء الاستفتاح، ثم يقرأ الفاتحةَ وسورة طويلة، ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع من الركوع، قائلاً: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، بعد الرفع من الركوع يقرأ الفاتحة مرةً أخرى وسورة طويلة، ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع من ركوعه»، قائلاً: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجوداً طويلاً، ثم يرفع من السجود، ثم يسجد مرة أخرى سجوداً طويلا، ثم يرفع للركعة الثانية ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ويفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثم يجلس بعد السجدتين للتشهد، ثم يسلِّم».