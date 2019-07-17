تقدم "الوطن" لقرائها خدمة تتضمن أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وجاءت كالتالي:

صلاة الخسوف

يحرص الكثيرون على اغتنام فرص حدوث الظواهر الفكلية وخاصة ظاهرتي الكسوف والخسوف لتأدية صلاتهما، اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الشخصية، إن صلاة الخسوف سُنَّة مؤكدة تصلى ركعين جماعة أو فرادى.

وأوضحت "الإفتاء" كيفية صلاة الخسوف قائلة إنها ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وسجدتان، ثم يخطب بعدها الإمام ويحث على التوبة وفعل الخيرات من دعاء وذكر إذا كانت تصلى في جماعة.

قبل حدوثه اليوم.. تعرف على كيفية صلاة "الخسوف"

أشرف بن شرقي

أعلن أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودي، انتقاله بشكل رسمي لنادي الزمالك، بعد إعلان مجلس إدارة القلعة البيضاء انضمام اللاعب المغربي لمدة 3 سنوات، بدءًا من الموسم المقبل.

ونشر بن شرقي صورته بتيشرت الزمالك التي نشرتها الصفحة الرسمية عبر "فيس بوك"، ورحبت جماهير القلعة البيضاء باللاعب حيث قالوا له: مرحبًا بك في وطنك.

بالصور.. جماهير الزمالك لـ"بن شرقي": أهلا بك في نادي القرن الحقيقي

وجَّه خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الشكر لمجلس إدارة النادي، على حسم صفقة اللاعب المغربي أشرف بن شرقي، والتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأكد "جلال"، أن التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"، وصفقة قوية للغاية، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات وقدرات مميزة.

وأشار المدير الفني للزمالك، إلى أن وجود أشرف بن شرقي مع الفريق سوف يضيف كثيرا للقوة الهجومية للفريق خلال الموسم المقبل.

خالد جلال: التعاقد مع أشرف بن شرقي "ضربة معلم"

أعلن نادي الزمالك اليوم انضمام المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الهلال السعودي، لمدة ثلاث مواسم، لتدعيم الصفوف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعد "بن شرقي" ثالث اللاعبين المغاربة في صفوف الفريق الأبيض، حيث يتواجد كل من المهاجم خالد بو طيب، وحميد أحداد، ولم يقدم الثنائي العرض المنتظر منهم، حيث يأمل الجماهير البيضاء أن يتألق اللاعب الجديد ويعوض إخفاق "بوطيب" و"أحداد".

هل يكسر "بن شرقي" عقدة المغاربة مع الزمالك؟

نجح نادي الزمالك في الحصول على توقيع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الهلال السعودي، وضمه رسميا لمدة 3 مواسم مقبلة.

وينشر "الوطن سبورت" صورة توقيع اللاعب بشكل رسمي خلال تواجده في المغرب، واتفاقه على جميع بنود العقد قبل وصوله إلى مصر، حيث كان يمتلك اللاعب العديد من العروض الأخرى، ولكنه فضل الزمالك في النهاية.

بالصور.. توقيع أشرف بن شرقي للزمالك لمدة 3 مواسم

التنسيق للكليات 2019

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا، بخصوص الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت حسب التنسيق.

خبير تربوي عن إلغاء استثناءات 2016 من التنسيق: لصالح الطلبة

قدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التسهيلات والإجراءات يتم تطبيقها هذا العام 2019 لصالح الطلاب، مع بدء المرحلة الأولى للتنسيق لطلاب الثانوية العامة الأحد المقبل، وهي كما يلي.

3 إجراءات جديدة من التعليم العالي لتسهيل التنسيق على طلاب الثانوية

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من اختيارات الطلاب في عميلة التنسيق مع بدء المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي يوم الأحد المقبل. وهي كالآتي:

تعرف على قواعد ترتيب اختيارات الطلاب في عمليات التنسيق

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرق للتعرف على نتيجة الترشيح بعد تقديم طلاب الثانوية العامة، رغباتهم في تنسيق الجامعات 2019، وهي كما يلي.

مع بداية التنسيق الأسبوع المقبل.. طرق التعرف على نتيجة الترشيح

نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني ومزاياه في بيان لها وهي كالآتي:

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني ومزاياه

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، بيانا صحفيا عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة الدور الأول 2019، وإرشادات ومواعيد تقدم الطلاب برغباتهم عن طريق شبكة الإنترنت.

عاجل.. الحد الأدنى للمرحلة الأولى من التنسيق.. العلمي 97.07% والأدبي 80%