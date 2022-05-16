شاب يطعن صديقه بسكين داخل شقته في حلوان

شهدت منطقة صلاح سالم، بدائرة قسم شرطة حلوان جنوب القاهرة، جريمة مأساوية بعدما أقدم شاب على قتل صديقه بطعنة نافذة في القلب، بسبب خلافات بينهما، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

طعن بسكين

ترجع تفاصيل الواقعة عندما وردت إشارة من مستشفى التقوى التخصصي، لمباحث قسم شرطة حلوان، مفادها استقبال جثة شاب عمره 27 سنة، مصاب بطعنة نافذة بالقلب، وبالانتقال والفحص تبين نشوب خلافات بين الضحية وصديق له وتطور الأمر بينهما لمشادة قام على إثرها المتهم بطعنه بسلاح أبيض «سكين».

التحقيق في الواقعة

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم، وتحفظت قوات الأمن على جثمان الضحية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيق.