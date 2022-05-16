كاترينا كيف تحتفل بعيد ميلاد زوجها في نيويورك: أنت تجعل كل شيء أفضل

احتفلت الفنانة الهندية كاترينا كيف، بعيد ميلاد زوجها فيكي كوشال في مدينة نيويورك الأمريكية، وخاطبته ببعض الكلمات الرومانسية التي أرفقتها بصور تجمعهما سويًا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

ونشرت كاترينا كيف صورتين مع زوجها فيكي، في أول عيد ميلاد له بعد زواجهما قبل أشهر، وعلقت عليها: «في نيويورك للاحتفال بعيد ميلاد حبيبي، ببساطة أنت تجعل كل شيء أفضل».

زواج كاترينا كيف وفيكي كوشال

وتزوجت الفنانة كاترينا كيف بـ النجم فيكي كوشال يوم 9 ديسمبر 2021 بعد قصة حب كبيرة، وكان زواجهما على الطريقة الهندية بحضور الأهل وعدد من الأصدقاء المقربين، ومنهم: مالافيكا موهانان، وراديكا مادان، وشارفاري واغ، وميني ماتور، وكبير خان، وجورداس معان.

ونشر «فيكي» وقتها العديد من الصور التي تم التقاطها لهما في حفل زفافهما عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها: «فقط الحب والامتنان الذي في قلوبنا نحو كل شيء هو ما جلبنا إلى تلك اللحظة، نطلب محبتكم وبركاتكم ونحن نبدأ هذه الرحلة الجديدة معًا».

بداية العلاقة بين كاترينا كيف وفيكي

وبدأت العلاقة بينهما خلال إحدى الحفلات الفنية عام 2019، عندما تظاهر فيكي بطلب الزواج أثناء تأديته إحدى الفقرات الغنائية، ثم بعد تلك الحفلة ظهر الثنائي معًا في عدد من المناسبات والاحتفالات الفنية، كما أعلنت كاترينا ارتباطها في يناير 2021 ولكن لم تكشف وقتها عن هويته حتى زواجها نهاية العام الماضي.