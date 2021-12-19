«كاترينا كيف» تقوم بطقس المطبخ بعد الزواج.. وتتسلم هدايا زفاف ثمينة

مازال اسما كاترينا كيف وفيكي كوشال، متصدرين تريند محركات البحث بجوجل، منذ زفافهما يوم 9 ديسمبر الجاري، وقامت النجمة الهندية بالقيام بطقس المطبخ، وهو عادة هندية بنجابية، حيث أصرت أن تقوم بفعل كل العادات الهندية.

كاترينا تقوم بطقس المطبخ بعد الزواج

وأصرت كاترينا كيف أن تقوم بكل الطقوس الهندية التقليدية بعد الزواج كما فعلتها بطقوس الزفاف.

وقامت الفنانة الهندية بطقس المطبخ، وهو أن تقوم العروس بعمل طبخة يأكل منها أهل العريس، ويتم تقديم هدية مقابل فعلها ذلك، إن كانت طبخة جيدة، وهي عادة بنجابية.

يذكر أن كاترينا وفيكي يقيمان مع أهل الأخير بالبنجاب، لحين الانتهاء من تجهيزات منزلهما بمومباي.

وقامت الفنانة الهندية كاترينا كيف، بتغير صورتها الشخصية على (إنستجرام) بصورة من صور زفافها.

وقد شاركت الفنانة الهندية جمهورها بصورة الحناء، وهو طقس هندي هام، فكلما أصبحت الحناء لونها أغمق يعتقدون أن الزوج يحب زوجته بشكل أكبر.

يبدو أن كاترينا تحب زوجها كثيرا، لحرصها على القيام بكل الطقوس الهندية، على الرغم من أنها ولدت بـ بريطانيا، وجاءت للهند من أعوام قليلة.

كاترينا تقوم بـ إهداء زوجها شقة

وقد قدمت كاترينا كيف، هدية لزوجها فيكي كوشال، بشراء الشقة التي كانوا مستأجرينها، وقامت بتمليكها باسم زوجها بمقدار حوالي 15 مليار جنيه، لأنها ببرج شهير بمومباي وباهظ الثمن، وتسكن معها بنفس العقار أنوشكا شارما وزوجها.

وسوف نسرد لكم بعض هدايا نجوم بوليوود للثنائي، وفقا لتقرير موقع (بينك فيلا) الهندي.

هدايا نجوم بوليوود لكاترينا وفيكي كوشال

وقد ملك بوليوود شاروخان، لوحة فنية باهظة الثمن، تقدر بحوالي مليون ونصف مصريا.

ومن أشهر أفلام شاروخان وكاترينا كيف، (جب تك) و التي شاركتهم البطولة أنوشكا شارما.

بينما قدم الفنان الهندي هريتك روشان، سيارة فاخرة هدية لزفافهم من ماركة «BMW G310R» تقدر بما يقرب من 3 مليون مصري.

وقد قام هريتك روشان، بعدة أعمال ناجحة مع كاترينا كيف، وأبرزهم (بانج بانج، دووم 2، زنداجي نا ملجي دوبارة)، و تتدوال أقاويل حول مشاركتهما معا خلال الجزء الرابع لفيلم (كريش) دون تأكيد حتى الآن.

والأمر الذي تعجب منه البعض هو إهداء سلمان خان للعروسين، سيارة (رانج روفر) ثمنها ما يقرب من 3 مليارات جنيه، ويتعجب البعض لأنه كانت هناك قصة حب شهيرة تجمع سلمان وكاترينا.

وأيضا قام الحرس الشخصي لسلمان خان بتأمين الزفاف، وبالفعل بعد انفصالهما قاموا بالعمل معا، لكن صرحت أربيتا خان شقيقة الأول أن عائلتهم لم تتلق أي دعوة لحضور العرس، وذلك خلال قناة هندية شهيرة.

وقد نشر موقع (بينك فيلا) أن رانبير كابور أيضا، قام بإهداء كاترينا عقد من الماس يتخطى ثمنه أكثر من 2 مليار ونصف المليار جنيه مصري، بجانب تقديم خطيبة الأول عاليا بهات، صندوقا من أغلى العطور لكاترينا يقدر بمليون جنيه.

وقدمت الفنانة الهندية الشهيرة تابسي بانو، هدية لفيكي كوشال عبارة عن سوار باظ الثمن من البلاتين والأحجار الكريمة يقدر بما يقرب من مليون ونصف مليون لما يحتويه على أحجار نادرة.