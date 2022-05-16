رسائل دعم الفنانين لعايدة غنيم بعد طلاقها: «ربنا يعوضك بالأفضل»

توالت العديد من رسائل الدعم للفنانة عايدة غنيم بعد طلاقها وانفصالها عن زوجها السيناريست أحمد عاشور، متمنية لها حياة سعيدة بعيدة عن الأحزان.

تعليقات الجمهور لعايدة غنيم

وجاءت تعليقات أصدقاء عايدة غنيم الفنانين كالآتي، حيث علقت الفنانة ياسمين نيازي قائلة: «ربنا يوفقكم في حياتكم، والأهم يبارك في كوكو ويبارك لك في اللي جاي من حياتك يا دودو».

بينما قالت الفنانة ليلى قاسم: «ربنا يصلح لكم الحال حبيبتي، أحمد محترم ويستاهل كل خير، وإنتي بنت حلال وجدعة، انتوا الاتنين صحابي وخبر زي ده زعلني والله»، بينما قال الفنان محمد يونس: «ربنا يعوضك خير».

وتوالت التعليقات من الجمهور على الفنانة عايدة غنيم، حيث كتب أحدهم: «ربنا يعوضك بالأفضل ويكتب لك كل الخير يا حبيبتي»، وتعليق آخر: «بنحبك أوي ربنا يكتب لك الخير».

طلاق عايدة غنيم من زوجها السيناريست أحمد عاشور

أعلنت الفنانة عايدة غنيم انفصالها عن زوجها السيناريست أحمد عاشور، مؤكدة أن الانفصال تم بهدوء شديد بين الطرفين، وكتبت عايدة غنيم منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلة: «الحمد لله على كل شيء، للناس اللى بتتصل بيا وبتسألني عن صحة الخبر، بقول لهم إنه خبر صحيح، بالفعل تم الطلاق رسمي من السيناريست أحمد عاشور، بمنتهى الهدوء والاحترام المتبادل.. وربنا يوفق الجميع».

زوج عايدة غنيم يعلن انفصاله

وكان أحمد عاشور أعلن أيضًا الخبر، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قال: «الحمد لله تم الانفصال رسميًا عن الفنانة عايدة غنيم، وربنا يوفقها في حياتها المقبلة»

زواج عايدة غنيم من السيناريست أحمد عاشور

جدير بالذكر أن الفنانة عايدة غنيم تزوجت من السيناريست أحمد عاشور في عام 2017، بإحدى الفيلات بطريق إسكندرية الصحراوي، ولديهما ابن يُدعى محمد.