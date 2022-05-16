«شجرة الدر» على مسرح الجمهورية نهاية الأسبوع الجاري

تواصل فرقة «فرسان الشرق للتراث» بروفات مسرحية «شجرة الدر» تمهيدًا لعرضها على مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية، وذلك يومي الأربعاء والخميس المُقبلين 18 و19 مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساءً.

مسرحية شجرة الدر مستلهم من القصة التاريخية لشجر الدر زوجة السلطان الصالح نجم الدين أيوب التي سعت للعبور بالوطن إلى بر الأمان من خلال توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات وأثبتت قدرتها على مواجهة الصعاب بحكمة وذكاء تجسدًا في إخفاء خبر وفاة السلطان حتى أوشك أن ينكشف فاستدعت ابن زوجها توران شاه وأمرت رجال الدولة بالولاء له، كما وضعت خطة حربية مع القوات وأمراء المماليك وأشرفت على تنفيذها فى المنصورة وقت تعرض البلاد لحملة الصليبين وبلغت بها الحماسة أن تعاونت مع الأهالي والجنود في صد هجمات الغزاة داخل ميدان المعركة حتى تحقق النصر.

صناع مسرحية شجرة الدر

«شجرة الدر» المُقرر عرضه نهاية الأسبوع الجاري على مسرح الجمهورية، إعداد وتصميم وإخراج الدكتور عصام عزت، وشارك في تصميم الشخصيات كريمة بدير.

من هي فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر؟

فرقة فرسان الشرق للتراث والرقص المعاصر تأسست عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني، بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيًا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة شعبية ودرامية وتاريخية ثم انضمت الى فرق دار الأوبرا المصرية، وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم «الشارع الأعظم» وتوالت بعدها العروض.