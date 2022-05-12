موشحات ومؤلفات نادرة فى حفل فرقة التراث علي مسرح الجمهورية

تستعد دار الأوبرا لتقديم مختارات نادرة من أعمال الطرب تقدمها فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي وذلك خلال حفلها المقام في الثامنة مساء الأحد 15 مايو الجاري علي مسرح الجمهورية منها: موشح لحظك وسنان لـ صفر علي ، يا قلبي خبي - قلبي يا عصفور لـ محمد الموجي ، موسيقي غزل البنات - كنت فين - تهجرني بحكاية - مليش أمل - انت وعزولي - دارت الايام لـ محمد عبد الوهاب والله تستاهل يا قلبي لـ سيد درويش ، دور آه يا سلام لـ زكريا أحمد، ح وب لـ منير مراد ، مبيسألش عليا ابدا لـ حسين جنيد ، تحت الشجر يا وهيبة لـ عبد العظيم عبد الحق .. اداء مازن دراز ، أنغام مصطفي ، أحمد حسن ، نهي حافظ ، ياسر سليمان وحنان الخولي.

فرقة الموسيقى العربية للتراث

الجدير بالذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوي الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

التعاون مع المركز الثقافي النمساوي

في سياق آخر، تقدم دار الأوبرا بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف.

ويستضيف أوركسترا القاهرة السيمفونى عازف البيانو العالمى رمزى يسى فى الحفل الذي يتم تنظيمه بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة عازف الكلارنيت السويسرى فابيان هوجلى وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 مايو على المسرح الكبير.

ويتضمن الحفل مجموعة من الأعمال الكلاسيكية الشهيرة منها كونشيرتو البيانو والأوركسترا لموتسارت، وكذلك السيمفونية الخامسة لبروكوفيڤ وتقسيم للكلارنيت والوتريات لقائد الحفل أحمد الصعيدي.