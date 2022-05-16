دراسة جديدة: التهاب الكبد عند الأطفال قد يكون مرتبطا بفيروس كورونا

توقعت أحدث دراسة نُشرت بمجلة «ذا لانسيت» أن تصل إصابات التهاب الكبد الحاد الغامض مجهول السبب لدى الأطفال إلى 300 حالة في أكثر من 20 دولة ومنطقة حول العالم مرتبطة بفيروس كورونا، حيث تم الإبلاغ عما لا يقل عن 348 حالة من حالات التهاب الكبد الحاد مجهول السبب لدى الأطفال في العديد من البلدان بما في ذلك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل واليابان وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.

الأطفال يصابون بأعراض الجهاز الهضمي ثم الحمى الصفراء ثم فشل الكبد الحاد

وقالت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية إن معظم الأطفال يصابون بأعراض الجهاز الهضمي مبكرًا ، ثم الحمى الصفراء، وفي بعض الحالات، فشل الكبد الحاد، ومع ذلك لم يتم العثور على فيروسات التهاب الكبد A و B و C و D و E في الحالات المبلغ عنها، واقترح الباحثون أن الحالات الأخيرة من التهاب الكبد الحاد لدى الأطفال ربما كانت نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

لا يمكن استبعاد احتمال الإصابة بالتهاب الكبد لدى الأطفال بعد كورونا

وقالت إيزابيلا إيكرلي، الرئيس المشارك لمركز الأمراض الفيروسية الناشئة في مستشفيات جامعة جنيف، إنه لا يمكن استبعاد احتمال الإصابة بالتهاب الكبد الحاد لدى الأطفال بعد الإصابة بفيروس كورونا، بدلاً من فرضية الإصابة بـ«أدينو فيروس»، المسببة للأمراض التي اقترحتها سابقًا وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى عدم اكتشاف فيروسات غدية في الكبد لدى الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الحاد في الوقت الحالي.

وتابع التقرير أنه استمرار فيروس كورونا في الجهاز الهضمي للأطفال يؤدي إلى إطلاق متكرر للبروتينات الفيروسية في الخلايا المعوية، ما يؤدي إلى تنشيط المناعة، وفقًا لنتائج البحث، وأشار الباحثون إلى أنه يوصى بالمراقبة المستمرة لبراز الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الحاد في ظل الوضع الحالي، وإذا تم العثور على دليل تنشيط المناعة بوساطة الفيروس التاجي كورونا، فينبغي التفكير في العلاج المناعي عند الأطفال المصابين بالتهاب الكبد الحاد الغامض.