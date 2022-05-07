4 حالات وفاة لأطفال بمرض التهاب الكبد الغامض في إندونيسيا

ذكر موقع «أنترا نيوز الإندونيسي»، في تقرير مساء اليوم، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة بمرض التهاب الكبد الغامض الذي ينتشر بين الأطفال، ليكون بذلك إجمالي الحالات التي توفيت بالمرض مجهول السبب 4 حالات، وهي ثاني أعلى حصيلة وفيات في دولة واحدة خلف الولايات المتحدة الأمريكية التي سجلت 5 حالات على الأقل.

ويواصل فيروس التهاب الكبد الغامض انتشاره في العالم ويصل إلى دولة تلو الأخرى، لكن تأتي المملكة المتحدة كأكثر الدول تسجيلا لحالات الإصابة به، كما أن بعض الحالات احتاجت عملية زرع كبد، لكن لم تسجل أي حالة وفاة في بريطانيا.

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كواليس أحدث وفاة بمرض التهاب الكبد الغامض في إندونيسيا

وأفادت دائرة الصحة أن طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات في منطقة تولونجاجونج ريجنسي بجاوة الشرقية قد توفيت بسبب التهاب الكبد الغامض الذي لا يزال سببه غير معروف.

وقال رئيس مكتب الصحة بمنطقة تولونجاجونج، الدكتور كاسيل روشمات، اليوم، إنه بالفعل تم تأكيد حالة الوفاة بمرض التهاب الكبد الغامض المجهول، إذ تلقت الطفلة رعاية مكثفة في إحدى المستشفيات وعانت من الأعراض التي ترافق الالتهابات الكبدية الأخرى.

أعراض مرض التهاب الكبد الغامض وكيف بدأت الحالة

وجاء التأكيد بأن الحالة المتوفاة كانت إيجابية أي مصابة بمرض الالتهاب الكبدي الغامض وفق الأعراض التي أعنتها وزارة الصحة في إندونيسيا وكذلك منظمة الصحة العالمية.

وتشمل تلك الأعراض اليرقان والحمى والإسهال والبول داكن اللون، بحسب وقال رئيس مكتب الصحة بمنطقة تولونجاجونج، والذي أوضح أن نتائج هذه الحالة بدأت عندما أصيب المريض بارتفاع في درجة الحرارة وكان يتقيأ قرابة أربعة أيام.

وتم فحص المريض في مستشفى خاص لكنه لم يشف وتوفي.