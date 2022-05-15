«الأوروبي للوقاية من الأمراض»: التهاب الكبد الغامض ينتشر في 25 دولة

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها هذا الأسبوع، إن عدد حالات التهاب الكبد الغامض قيد التحقيق بين الأطفال على مستوى العالم بلغ 450 حالة، وهذا أكثر من ضعف الرقم الذي أبلغت عنه المجموعة قبل أسبوعين، وأعلى بكثير من العدد الأخير لمنظمة الصحة العالمية البالغ 348، وفق تقرير لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

ويوقع فيروس التهاب الكبد الغامض ضحاياه من الأطفال من عمر شهر وحتى 16 سنة، ولا تزال أسبابه غير معلومة، لكن كثير من الحالات التي أصيبت به كانت بحاجة إلى إجراء عملية زراعة كبد.

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اتهاب الكبد الغامض ينتشر في 25 دولة غالبيتهم في بريطانيا

ووفق المركز الأوروبي، تم الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد هذا في أكثر من 25 دولة، علما أن الغالبية في المملكة المتحدة (حوالي 160) والولايات المتحدة (حوالي 110).

كما أن معظم الأطفال المصابين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ومن بين المرضى الأمريكيين، تم نقل أكثر من 90 بالمائة من المرضى إلى المستشفى و14 بالمائة خضعوا لعمليات زرع الكبد.

وتحقق مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية في خمس وفيات للأطفال قد تكون ذات صلة.

أسباب الالتهاب الكبدي الغامض لا تزال مجهولة

ويقول المركز الأوروبي، إنه في الوقت الحالي، خبراء الأمراض ليسوا متأكدين من سبب إصابة هذه الحالات بالالتهاب الكبدي الغامض، على الرغم من ظهور العديد من الفرضيات.

والنظرية الرائدة هي أن الفيروس الغدي، والذي غالبًا ما يسبب أعراضًا تشبه أعراض البرد أو الأنفلونزا أو مشاكل في المعدة، هو المتسبب في المرض.

وقال مركز السيطرة على الأمراض (CDC)، يوم الأربعاء الماضي، إن أكثر من نصف الحالات في الولايات المتحدة أثبتت إصابتها بالفيروس الغدي.

وكذلك كان الحال لدى حوالي 72 في المائة من الحالات في المملكة المتحدة و 60 في المائة في جميع أنحاء أوروبا.

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ما الذي يسبب هذه الحالات الشديدة من التهاب الكبد؟

وبشكل عام ، يمكن أن يكون هناك مئات الأسباب المحتملة لالتهاب الكبد: يمكن أن ينتج التهاب الكبد عن السموم أو الفيروسات أو الطعام والماء الملوثين.

ولكن في هذه الحالات الحديثة، يراقب الخبراء نوعًا معينًا من الفيروسات الغدية، من النوع 41، والذي تم تحديده في غالبية الحالات في أوروبا، وعادة ما ينتج عن فيروس Adenovirus 41 في الولايات المتحدة اضطراب في المعدة، ولكنه لا يرتبط عادةً مع التهاب الكبد لدى الأطفال الأصحاء.