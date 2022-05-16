وظائف يمكن للطلاب من سن 16 عاما العمل بها في الإجازة «اكتسب خبرة وفلوس»

مع انتهاء فترة الامتحانات للصفوف الدراسية المختلفة كل عام، يفكر كثير من الآباء، في إيجاد فرص عمل لأبنائهم لشغلهم طول أيام الإجازة، وقضاء أوقاتهم فيما يفيديهم، ويعطي لهم خبرة وأموالا أيضا، فلا يقتصر الأمر على الاندماج في المجتمع، وتكوين صداقات، وإنما يمنحهم مكسبا ماديا، ويجعلهم يعتمدون على أنفسهم.

وخلال الدراسة، يكون من الصعب الحصول على وظائف للطلاب بدوام كامل أو جزئي، لذا بعد الانتهاء من الامتحانات، يختار البعض مجال العمل الحر، الذي يمثل أحد الحلول العملية التي تناسب الطلاب.

وظائف تناسب الطلاب من سن 16 عاما

توجد بعض الأعمال التي تناسب الطلاب من سن 16 عاما فما فوق، بعد انتهاء امتحانات نهاية العام، ولا تحتاج إلى شهادات، وفقا لما قاله خبير التوظيف محمد الباز في حديثه لـ«الوطن»، أبرزها ما يلي:

يمكن العمل كموظف خدمة عملاء «كول سنتر»، فكثير من شركات الاتصالات والشركات تحتاج إلى موظفين خدمة عملاء، للعمل والتدريب، ولا تشترط الحصول على شهادة جامعية، ما يجعل ذلك خيارا مناسبا بالنسبة للكثيرين، وتعطي لهم خبرة وأموالا أيضا.

أون لاين ومولات تجارية

الأون لاين، هناك العديد من الصفحات التي تطلب العمل من المنزل أون لاين وإدارة صفحاتها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

يمكن أن يختار الشخص عمله وفق موهبته، فيمكن العمل في مجال «الجرافيك ديزاين» حيث تطلب بعض الشركات العمل بالقطعة وإجراء تصميمات مختلفة لها.

المولات التجارية، تطلب فرص عمل عديدة في المحال المختلفة بها، فيمكن للطالب أن يعمل كبائع.

المبيعات، تحتاج بعض الشركات إلى أشخاص للعمل كمندوب مبيعات فمن يمتلك القدرة على الحديث والتعامل مع الناس وإقناعهم يمكنه العمل كمندوب مبيعات في فترات الإجازة.

كاشير، وهي من إحدى الوظائف التي يمكن العمل بها ولا تحتاج إلى مجهود أو شروط، وإنما يتطلب للعمل بها معرفة الحسابات بطريقة جيدة.

عيادات، يمكن العمل في العيادات الخاصة لترتيب وتنظيم المواعيد للطبيب والحجز الخاص بالمرضى.