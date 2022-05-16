وظائف خالية بمرتبات عالية في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لعدد من الوظائف الخالية في فروع البنك العاملة في مصر لراغبي العمل في المجال المصرفي من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأصحاب الخبرة في المجال المصرفي.

وأوضح البنك في إعلانه عن الوظائف الخالية تفاصيل تلك الوظائف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومسئوليات الوظائف في بنك الإسكندرية، والتي جاء كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـالوظائف لديه خبرة من 5 إلى 7 سنوات من الخبرة في المجال.

- أن يكون متقنا لللغة الإنجليزية أمر لا بد منه.

- أن يكون لديه مهارات اتصال قوية وتحليلية وحل المشكلات واتخاذ القرار.

- أن يكون لديه مهارات حاسوبية ممتازة وإتقان جيد في استخدام MS office (Excel و PowerPoint و Word)مهارات التعامل مع الآخرين (حل المشكلات وإدارة الوقت والعمل الجماعي).

- جيد مع الأرقام والقدرة على إنشاء أو التعامل مع المصفوفات.

- توعية الحملات التنظيمية الخاصة بالقنوات الرقمية.

- أن يكون لديه صبر ومرونة والاهتمام بالتفاصيل والعمل تحت ضغط وإنتاجية عالية.

- القدرة على توصيل المتطلبات الفنية والتجارية لفرق الوظائف الأخرى.

- المعرفة والخبرة مع المنصات المصرفية الرئيسية.

مسؤوليات الوظائف

- الفهم المالي الأساسي أمر لا بد منه (الربح والخسارة الأساسي، والقدرة على حساب عائد الاستثمار للتسويق وإدارة استثمارات الحملة مقابل العوائد.

- تطوير إستراتيجية تجارية وحملات تصميم تتماشى مع أهداف العمل باستخدام وتطوير منصات الولاء المملوكة لـ ALEXBANK ALEXPOINTS و ALEXDISCOUNTSضمان أعلى مستوى من التعاطف مع العملاء والخدمة عبر قنوات الاسترداد عبر الإنترنت وغير المتصلة.

تحديد مؤشرات الأداء الرئيسية والمشروع لتحقيق الإيرادات الإستراتيجية وحصة السوق وأهداف الابتكارإدارة علاقات البائعين وأصحاب المصلحة.

- إدارة علاقات ALEXBANK مع شركاء الولاء الرئيسيين في جميع (فئات البيع بالتجزئة والأزياء والسياحة والبقالة في جميع المناطق في مصر).

- تحديد الشراكات المحتملة مع التجار بما يتماشى مع إستراتيجية الولاء وركائزها.

- ضمان وجود تحليل السوق والتنافسية والقطاعات لتحديد الفرص المحتملة الجديدة.

- تحليل وتحديد الإجراءات التصحيحية لتحسين نتائج الأعمال.