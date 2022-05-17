سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 17-5-2022 في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي تبيانًا في كل من بنك مصر والبنك المركزي والبنك الأهلي، وعدد من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، الذين ينشرون تحديث يومي عن أسعار العملات خلال التعاملات الصباحية ومن بينها سعر العملة الكويتية التي تعتبر من ضمن أكبر العملات سعرًا.

واليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو، نوضح سعر الدينار الكويتي، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم في البنوك المختلفة، وذلك اهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكلٍ دائم ومستمر، التي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي، نحو 55.90 جنيه للشراء، مقابل 60.68 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 55.21 جنيه للشراء، مقابل 59.68 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الجاري.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

جاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.20 جنيه للشراء مقابل 59.61 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 59.26 جنيه للشراء، مقابل 59.76 جنيه للبيع، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للبنك، حسب آخر تعاملات وردت اليوم الثلاثاء الموافق 17 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 59.81 جنيه للبيع مقابل 55.86 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في آخر تحديث له.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 56.06 جنيه للشراء مقابل 59.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 59.68 جنيه للبيع مقابل 57.26 جنيه للشراء.