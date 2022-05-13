سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 13-5-2022 في البنوك المصرية

سعر الدينار الكويتي من أكثر العملات التي يبحث عنها المتابعين والقراء بشكل يومي، إذ أنها العملة الأعلى سعر مقابل الجنيه المصري، وازداد البحث خلال الأيام القليلة الماضية تحديدا، خصوصا بعد أن انخفض سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 13 مايو، في البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.94 جنيه للشراء مقابل 59.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.44 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم الجمعة الموافق 13 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

أما في البنك التجاري الدولي، فتمّ بيع الدينار الكويتي بسعر 55.84 جنيه للشراء، مقابل 60.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.02 جنيه للبيع مقابل 56.15 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع، وفق بداية التعاملات اليوم في البنوك المصرية، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 59.91 جنيه للبيع مقابل 57.91 جنيه للشراء، وفق تحديث الموقع الإلكتروني الرسمي للبنوك اليوم.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 60.18 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي للبنك، اليوم الجمعة الموافق 13 مايو الحالي.