سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 14-5-2022 في البنوك المصرية

يهتم الناس والعديد من الأشخاص في مختلف دول العالم بالبحث عن العملات المختلفة ومن ضمنها سعر الدينار الكويتي إذ إنّه من ضمن العملات الأعلى سعرًا مقارنة بالعملات الأخرى.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكلٍ دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الدينار الكويتي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 14 مايو، في البنوك المختلفة، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بسعر نحو 57.94 جنيه للشراء مقابل 59.94 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الدينار الكويتي البنك التجاري الدولي، نحو 55.84 جنيه للشراء، مقابل 60.41 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد

وفي المصرف المتحد، سجّل سعر الدينار الكويتي سعر 58.19 جنيه للشراء، مقابل 60.44 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم السبت الموافق 14 مايو الحالي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجّل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم نحو 60.02 جنيه للبيع مقابل 56.15 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك في آخر تحديث له.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع، كما سجل الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري، بنحو 59.91 جنيه للبيع مقابل 57.91 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

وسجّل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري المسؤول عن القطاع المصرفي في مصر نحو 59.61 جنيه للشراء، مقابل 60.18 جنيه للبيع، وفق ما ذكر الموقع الرسمي للبنك، بحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 14 مايو الحالي.