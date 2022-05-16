جبروت امرأة.. ربة منزل تعذب طفلتها حتى الموت وتلقي جثتها في القمامة بحلوان

شهدت منطقة عرب غنيم، التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان، جنوب القاهرة، جريمة بشعة، حنيما تجردت أم من مشاعرها الانسانية، وأقدمت على تعذيب طفلتها حتى الموت، وألقت جثتها داخل صندوق قمامة، فيما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض عليها، ونقل جثمان الطفلة إلى مشرحة زينهم، وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما أمرت جهات التحقيق بالتحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

معتادة على ضربها

ترجع تفاصيل الواقعة، حينما ورد بلاغ للمقدم إبراهيم سليم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي بشارع الترعة منطقة عرب غنيم، دائرة القسم، مفاده بضبط سيدة أثناء إلقاء جوال بداخله جثة طفلة، وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر عاما ونصف العام، بها آثار تعذيب، وأمكن التحفظ على المتهمة.

ضربة بعصا مقشة

وبمناقشتها، اعترفت أنها دائما تضربها، ومنذ ساعات وجهت ضربة بعصاة مقشة، أعلى رأس الطفلة، ما أدى لوفاتها في الحال، فحاولت إلقاء جثة الطفلة في القمامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات.