أبو الليف يكشف عن موعد عرض مسرحيته الجديدة «عنبر 7»

كشف الفنان أبو الليف عن تفاصيل مسرحيته الجديدة «عنبر 7» من خلال صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك، التي ينطلق عرضها على أحد مسارح الإسكندرية الخميس المقبل.

وشارك الفنان أبو الليف جمهوره بصورة البوستر الخاصة بمسلسل عنبر 7 عبر صفحته الخاصة، وعلق عليها: «جمهور الإسكندرية عاشق المسرح يترقب بشغف العرض المسرحي الاجتماعي الكوميدي المتكامل عنبر 7، من إنتاج ديب تيم، وتأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد».

تفاصيل مسرحية عنبر 7

كما كشف أبو الليف عن أن مسرحية عنبر 7 يشارك في بطولتها عدد كبير من الفنانين، قائلا: «المسرحية بطولة كوكبة من كبار الفنانين، والوجوه الشابة والأطفال الواعدة ومن خلفهم كتيبة العمل المميزة من كتاب الأغاني والموسيقى والألحان والفنون الاستعراضية والإعداد الموسيقي والديكور والإضاءة والملابس وشئون الممثلين والإدارة المسرحية».

وأعلن أبو الليف، موعد عرض المسرحية التي تنطلق الخميس المقبل على مسرح عبد المنعم جابر، وذلك في السابعة مساء.

3 ليالٍ لعرض عنبر 7

يذكر أن الفنان أبو الليف كشف قبل ذلك، عن عرض المسرحية لمدة 3 أيام متتالية من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك.

وقال: «إلى كل أهلي وأصدقائي وحبايب قلبي إلى جمهوري الحبيب بالإسكندرية بلد الرجالة، انتظروني بإذن الله يوم 19 و20 و21 بمسرحية جديدة هتعجبكم بأمر الله هتعرض على مسرح عبدالمنعم جابر لمدة 3 أيام، والمسرحية بها أبطال ونجوم وبإذن الله أكون عند حسن ظنكم يا رب في كل اختياراتي منتظركم تنوروا وتشرفوا أخوكم ابن بلدكم اللي بتشرف أني منكم وانتوا مني تحياتي».