وزير الخارجية الإماراتي: نتطلع لتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

قال الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إنّ بلاده تتطلع لتعزيز علاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

وتابع: «الإمارات تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد تتطلع إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين، ويسهم في ترسيخ أمن واستقرار المنطقة».

عبدالله بن زايد: الإمارات تنطلق في رحلة مليئة بالإنجازات والطموحات

وفي وقت سابق، أكد عبدالله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات بقيادة محمد بن زايد تنطلق في رحلة تاريخية جديدة مليئة بالإنجازات والطموحات.

عبدالله بن زايد يهنئ شقيقه برئاسة الإمارات

وفي رسالة تهنئة بمناسبة انتخاب محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات، قال عبدالله بن زايد: «الأمم تبني وتزدهر بأيدي الرجال.. أخي.. قائدي وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ولي أمري نبايعك ونتعهد بالاستماع والطاعة التامة، الشروع في طريق تاريخي جديد حافل بالإنجازات والآمال».