«الناشرين العرب» يهنئ محمد بن زايد لانتخابه رئيسا الإمارات: قائد ملهم

هنأ اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لانتخابه رئيسا لدولة الإمارات بالإجماع، خلفا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي رحل يوم الجمعة الماضي.

وجاء في بيان صحفي صادر عن اتحاد الناشرين العرب: «يهنئ محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وأعضاء الجمعية العمومية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، لانتخابه بالإجماع رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة».

مستقبل واعد متقدم

وأضاف: «وإذ يسعد اتحاد الناشرين العرب بهذا الانتقال السلس والإجماع الذي حظي به انتخاب رئيس الدولة، لقائد ملهم ومستقبل واعد متقدم، وخير خلف لخير سلف، داعين الله لصاحب السمو بالسداد في استكمال مسيرة الخير والنماء، وراجين لسموه أغلى الأمنيات في إحراز المزيد من التقدم».

وتابع: ويهنئ الاتحاد كلًّا من آل نهيان، وحكام الإمارات، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومتها، والأمة العربية والأمة الإسلامية بهذا الإجماع الواعي، ويدعو اتحاد الناشرين العرب لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمزيد من التقدم والرفعة والسداد.

انتخاب رئيس الإمارات

انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، في الإمارات العربية المتحدة أمس السبت، بالإجماع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة لمدة خمس سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لذات المنصب.

وعقد المجلس اجتماعًا في قصر المشرف بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. ويأتى انتخاب الشيخ محمد خلفًا للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بموجب المادة 51 من الدستور، بحسب ما أعلنت وزارة شؤون الرئاسة.

من جانبه، أعرب الشيخ محمد بن زايد عن تقديره للثقة الغالية التي أولاه إياها الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، حسب وسائل إعلام إماراتية.