تموين الدقهلية: توريد 175 ألف طن قمح من خلال 36 نقطة تجميع

قال الدكتور سيد دايرة، مدير مديرية التموين بالدقهلية، إن محافظته حققت المركز الثاني على مستوى الجمهورية، في حصاد القمح، وحتى اليوم تم توريد 175 ألف طن، من خلال 36 نقطة تجميع على مستوى المحافظة، من صوامع وشون وهناجر، تعمل على مدار الساعة، لاستقبال المحصول دون أي مشكلات تواجه المزارع خلال التوريد.

زيادة سعر أردب القمح 100 جنيه

أوضح «دايرة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، أن الدولة المصرية كانت سباقة بإجراءاتها قبل موسم حصاد القمح، من خلال تحديد سعر القمح بزيادة 100 جنيه عن العام السابق، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتقديم حافز إضافي للفلاح في ظل الحرب الفروسية الأوكرانية، التي أثرت على الأقماح والحبوب عالميا، وكان بمثابة 65 جنيها عن الأردب الواحد، ووصل سعر الأردب الاجمالي إلى 885 جنيها للدرجة الأولى، و875 جنيها للدرجة الثانية، ما جعل الفلاح لسرعة التوريد وجني الثمار.

مد موعد تحديث بيانات التموين حتى 30 يونيو

وفي سياق متصل، أكد مدير مديرية التموين بالدقهلية، أن تحديث البيانات للمستحقين للدعم التمويني حق مشروع للدولة لتنقية المستفيدين من الدعم، وللتأكيد على أن الدعم يصل للمواطن المستحق بشكل حقيقي، متابعا «المواطن تصله رساله على هاتفه بالتوجه للتموين لتسجيل البيانات، ومدت الوزارة إلى 30 يونيه خلال 48 ساعة، سيتاح تسجيل البيانات للمواطنين من خلال منصة رقمية من أي مكان دون التوجه لمكتب التموين»، مشيرا إلى ان الدولة تعمل على التيسير على المواطنين.