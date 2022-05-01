تموين الدقهلية: ضبط مخابز تصرفت في 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم ‏

ضبطت حملة تموينية لمديرية تموين الدقهلية اليوم، مخالفات في المخابز منها التصرف في عدد 30 شيكارة دقيق بلدي مدعم، وكذلك التلاعب في وزن الرغيف بناحية أجا بمحافظة الدقهلية، وخرجت الحلمة بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية وعبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين وتحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا.

ضبط 3 مخابز للتصرف في الدقيق المدعم بالدقهلية

وبحسب بيان صحفي لمديرية تموين الدقهلية، فقد تشكلت الحملة برئاسة مصطفى عوض وعضوية إسلام صبري المفتشان بالإدارة وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخابز للتصرف في الدقيق المدعم بإجمالي 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، بإجمالي وزن طن ونصف، وذلك في قرى برج النور ومنشأة الأخوة وديرب بقطارس.

وتمكنت الحملة من ضبط مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 7:12 جرام بمدينة أجا وبرج النور وديرب بقطارس، كما تم ضبط مخبز بمدينة اجا لعدم نظافة أدوات العجين.

واتخذت الحملة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخابز المخالفة.

ضبط 140 كليو لحوم للذبح خارج السلخانة في أجا

كثفت الحملات لضبط الأسواق لضمان وصول غذاء صحي وآمن حرصاً على صحة وسلامة المواطنين وبالاشتراك مع الطب البيطري ومجلس مدينة أجا وأسفرت عن ضبط الآتي: ضبط 140 كليو لحوم للذبح خارج السلخانة وتم تحرير عدد 8 محاضر جنح من رقم 7043 وحتى 7050 جنح اجا لسنة 2022 وتم التحفظ على المضبوطات، وجار عرضها على النيابة العامة.

وأكدت مديرية تموين الدقهلية على مواصلة الحملات التموينية لضبط المخالفين.