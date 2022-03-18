«تموين الدقهلية»: تجهيز 34 موقعا تخزينيا للقمح قبل بدء الموسم الجديد

قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إنه جرى الاطمئنان على جاهزية جميع المواقع التخزينية للقمح «الشوق والصوامع» والتأكد من جاهزيتها لاستلام وتخزين القمح لهذا الموسم وتلافي كافة الملاحظات قبل بدء موسم التوريد.

وتابع أن لجانا مشتركة من التموين والزراعة وكافة الجهات والأجهزة العاملة في استلام القمح عاينت تلك المواقع على الطبيعة للعمل على تلافي أي ملاحظات قبل بدء الموسم الجديد في الأول من شهر أبريل المقبل.

لجان لاستلام القمح

وأضاف «دايرة»، في بيان، أن استلام القمح سيكون من خلال لجان منتشرة في مواقع الاستلام التي سيتم الإعلان عن استلام القمح وهذه اللجان لجان مكونة من عضو التموين «رئيسا» وأعضاء من الزراعة وسلامة الغذاء والجمعية القبانية والجهة المسوقة وأمين عهده بالموقع.

إدخال جهاز BOS بمواقع التسليم

وأشار إلى أنه جرى إدخال جهاز BOS بمواقع التسليم والذي يتم عن طريقه إدخال الكمية الموردة اليومية لكل سيارة على حدة عن طريق رئيس اللجنة والتي تظهر فورا بالهيئة العامة للسلع التموينية بالقاهرة، كما ستكون هناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الأقماح بها وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها.

زراعة 262 ألف فدان في الدقهلية

وذكر أن هذا الموسم مبشر بالخير، فإن إجمالي مساحة الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح تصل إلى 262 ألفا و868 فدانا، على مستوى الدقهلية، وتجهيز 34 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر بمراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال الأقماح وتصل السعة التخزينية لهذه المواقع إلى 265 ألف طن قمح.

أسعار القمح 2022

يذكر أن سعر استلام اردب القمح هذا العام شاملة الحافز الاستثنائي مبلغ 865 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 22.5 قيراط، ومبلغ 875 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23 قيراط، ومبلغ 885 حنيها للإردب زنة 150 كيلو جرام بدرجة نظافة 23.5 قيراط.