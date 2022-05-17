واشنطن تعلن تخفيف «بعض القيود» التي كانت مفروضة في عهد ترامب على كوبا

اعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، رفع جانب من عقوبات واشنطن التي كانت مفروضة على كوبا، وفقا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

بايدن: زيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الكوبية هافانا

وأمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة الكوبية هافانا، عقب إعلان واشنطن توسيع خدماتها القنصلية لتمكين الكوبيين من لم الشمل بعائلاتهم، وفقا لما ذكرته شبكة روسيا اليوم الإخبارية الروسية.

وقالت ممثلة رفيعة المستوى للإدارة الأمريكية، أمس الاثنين، إن بايدن أوعز بزيادة عدد موظفي السفارة الأمريكية في هافانا، والقيام بذلك مع تلبية المتطلبات الأمنية المناسبة، فيما أشار مسؤول أمريكي، إلى أن واشنطن ستواصل بناء قدرات خدماتها القنصلية"، موضحا أن بلاده استأنفت معالجة طلبات تأشيرات الهجرة على أساس محدود في أوائل مايو الجاري، و1000 تأشيرة هجرة سنويا في هافانا في أقرب وقت ممكن.

وقالت وسائل إعلام امريكية، إن واشنطن أعلنت أمس الاثنين، سلسلة من الخطوات لمراجعة سياستها تجاه هافانا، بما في ذلك تخفيف بعض القيود التي كانت مفروضة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على التحويلات العائلية والسفر إلى الجزيرة.

الإجراءات تمثل أهم التغييرات في نهج واشنطن تجاه هافانا

وتمثل الإجراءات، التي جاءت بعد مراجعة مطولة، أهم التغييرات في نهج واشنطن تجاه هافانا منذ تولى الرئيس جو بايدن منصبه في يناير من العام الماضي 2021، وفقا لما ذكره موقع سويس أنفو.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان، إن الإجراءات تهدف إلى زيادة دعم الشعب الكوبي، وتزويده بأدوات إضافية لمتابعة حياة خالية من اضطهاد حكومة هافانا والسعي إلى فرص اقتصادية أكبر.

واشنطن: سنرفع سقف التحويلات العائلية

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الولايات المتحدة سترفع سقف التحويلات العائلية، الذي كان محددًا في السابق عند 1000 دولار، وستسمح بالتحويلات المالية للتبرعات لأفراد من خارج الأسرة.

وأشار برايس، إلى أن إدارة لارئيسش جو بايدن، قررت منح الكوبيين المزيد من تأشيرات الهجرة، حتى يتمكنوا من لم شملهم مع أقاربهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة.